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講完優惠就掛了！「好市多神秘來電」她怕是詐騙　會員曝解答

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

▲好市多會致電會員通知商品優惠資訊。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「覺得好怪！」一位女網友8日發文表示，下午突然接到自稱是好市多的來電，對方提醒完某樣產品有優惠後，就把電話掛了，讓她一頭霧水，因為自己從沒買過該樣產品，而且好市多從沒因為有優惠致電給她，擔心是不是什麼詐騙新手法。不過，就有會員留言，自己也接過這神秘電話，「整個過程不到10秒。」

這位女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，說她接到好市多內湖店的電話，「接起來是一個男生，跟我說，要提醒我好市多內湖店某牌奶粉有優惠，然後就掛了」，這讓原PO超疑惑，「我從來沒買該牌奶粉，從前也沒有因為任何優惠而接到好市多打電話來通知……」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO接到聲稱好市多的來電。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

她就直呼覺得很怪，「請問有人有一樣的經驗嗎？」也在留言處透露，電話那頭是沒有給人什麼不舒服的感覺，只是因為從來沒接過這種來電，也沒買過該產品，擔心會不會是什麼她不知道的詐騙新手法。

看到貼文後，就有會員也驚呼自己有接到，「有欸！今年也是第一次接到電話，只是提醒有什麼商品優惠，接到電話倒是沒有不舒服的感覺」、「我最近也接到一次，也是優惠電話，內容不會拖泥帶水，只是單純告知有什麼東西在優惠而已，整個過程不到10秒。」

話題吸引其他人分享，認證好市多真的會致電會員通知優惠訊息，「會唷！我很久沒去以後，曾經打電話跟我分享最近有什麼優惠」、「以前就有了，都去南崁的」、「之前一個月至少兩通，近期兩個月一通」、「有， 打來說某某咖啡豆特價，講完就掛了，是很客氣，但就是通非常無效、只會讓人疑惑的電話行銷」、「態度還蠻好的，不是詐騙電話，因為來電顯示有顯示『大順好市多』！」

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