快訊／高雄2車深夜被開15槍　惡匪開3車冷血犯案「都是權利車」

▲白色BMW轎車遭槍擊後，撞倒路邊停下。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區台88線橋靠近光明路與大明路口，今（8）日凌晨4點驚傳槍響，2台白色轎車在停等紅燈時，後方突然疾駛而來3台黑色轎車，綠燈起步後，領頭的黑車對著2台白車猛烈開槍，其中白色BMW中了4槍，侯姓駕駛（26歲）頭部中彈後整台車撞到路邊停下，另一台白色CAMRY則中了11槍，開了近300公尺才停下，翁姓駕駛（28歲）則腿部中彈，3台黑車短暫停下查看後，揚長而去，警方追查發現，3台車都是權利車，已掌握特定對象追緝中。

據了解，開槍的嫌犯一夥共開了3台黑色轎車，對被害人車輛掃射15槍，當場造成2男受傷送到長庚醫院搶救，目前侯姓男子頭部中彈傷勢嚴重，還在搶救中；翁姓男子則是腿部中彈，沒有生命危險。

▲白色CAMRY被黑色轎車狂追開槍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方初步清查，嫌犯對BMW開了4槍，對CAMRY開了11槍，彈著點都落在駕駛座附近，因此受傷的人是2台車的駕駛，BMW車上還有侯姓男子的女友和劉姓友人，被害人車上乘客宣稱不認識開槍的人，也互稱不認識，但卻又都說是要去吃宵夜，警方認為兩人的供詞都有所保留，尤其兩名傷者都有前科，幫派背景，正針對兩人交友圈、是否有仇家等原因進行清查。

至於犯案的3台黑色轎車，警方擴大調閱監視器畫面一路向上追查，初步發現3台車雖然都有掛車牌，但都是權利車，掛的都是假車牌，企圖混淆警方辦案，但警方強調，已經鎖定特定對象追緝中。