世界末日將在「這年」降臨！「超級計算機」驚悚預測：它會開始殺人

▲「超級計算機」預測人類文明將在2050年消失。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

專門研討國際政治問題的全球智囊組織「羅馬俱樂部」（Club of Rome）於1973年委託製造的超級計算機「World One」，在最近透過模擬人類文明的發展模式做出了可怕的預測，揭示我們熟知的文明生活在2050年恐將不復存在。

據英國《每日星報》的報導，「World One」是由頂尖的大學教授團隊於1973年製造，它的一些預測目前已經成真，包括各種自然資源的產量正在衰竭。「World One」還透過全球人口出生率、空氣及水質污染水平，來預測未來人類文明的生活品質。

這台超級計算機曾在2020年預測地球的未來，並聲稱狀況「非常緊急」：「如果我們對此無動於衷，生活品質將會降低到趨近於零。」如今它又預測：「當污染變得如此嚴重，它會開始殺死人，會讓人口快速遞減，甚至低於1900年的水平。氣候變遷和過度依賴科技等災難性威脅將使人類難以生存，預計在2040年到2050年，我們在地球上所熟知的人類文明生活將不復存在。」

「World One」還悲觀的表示：「清潔能源汽車和降低出生率只是一個微小的改變，這幾乎對人類文明的存續無足輕重。」

不幸的是，超級計算機的預測得到了英國第15任皇家天文學家、該國最傑出的天體物理學家和宇宙學家之一里斯（Martin Rees）的支持。

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