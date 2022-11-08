2022桃園設計獎366組參賽作品創新高　11／4起免費參觀

▲「2022 桃園設計獎-入圍作品展」11/4起在桃園設計庫開放參觀。（圖／桃園青年局提供，以下同）

生活中心／桃園報導

「2022 桃園設計獎-入圍作品展」11/4起在桃園設計庫開放參觀，由桃園市青年事務局主辦的「2022桃園設計獎」今年邁入第四屆，本次總獎金高達60萬元，吸引366 組參賽作品投件，青年設計能量再次刷新紀錄！經過激烈的初審評選，三大徵件組別「視覺與商業設計」、「產品與工業設計」及「數位與多媒體設計」共選出26組入圍作品，精彩作品將於頒獎前夕在桃園設計庫展出，歡迎民眾前來欣賞優秀設計作品。

本屆入圍作品精采多元，展現臺灣青年設計的創意豐富能量，精選26組入圍作品於桃園設計庫展現設計魅力，其中入圍視覺與商業設計組的作品「《謄真集》 黃至正作品暨實驗版畫集」，在作品中呈現藝術家深受箔材的剛柔二元性吸引與藝術家對於時間變化的具象詮釋，突破傳統藝術家畫冊想像的疆界。另產品與工業設計組「Worcamper 行動露遊車」，反映出後疫情時代的遠距工作模式及戶外露營旅遊等風潮， 作品整合露營功能及快速搭建行動空間，期許達到隨處露營隨時辦公，提供一個全新工作型態新體驗。而數位與多媒體設計組中的作品「ecoo 環保點」，則以一款環保集點 APP，用輕鬆活潑風格結合原創動物吉祥物設計，打造出消費集點的簡單易操作介面，讓環保使用成為大眾的習慣，也為合作商家建立良好的社會形象。

此外本屆邀請到桃園在地企業「璟都建設 X 璟都有愛基金會」、「配客嘉股份有限 公司」及知名動態設計品牌「二棲知學」，以更多元的方式鼓勵創意設計人才，並從企業觀點評選出深具潛力之入圍作品，將提供優渥獎助學金及青創專案合作等，與桃園市政府青年事務局共同攜手，支持青年設計師的無限發展，建立桃園在地與產業連 結設計人才的交流與媒合，期待能持續為桃園注入更多豐沛的設計力量。

桃園市青年事務局陳冠穎局長表示，青年局持續推動桃園設計人才，除了成立桃園設計庫投入大量資源培育青年設計師，更連續四年辦理桃園設計獎，每年皆吸引優秀及新銳設計師參賽，本次將於11/13辦理決賽及頒獎典禮，期待透過培育及競 賽交流的方式，持續推動桃園設計產業及設計能量的創意發展。