呂秀蓮給馬斯克公開信曝　「您無權為財富犧牲台灣奉承共產」

▲呂秀蓮主持「反核武，救地球；愛和平，保台灣」 遊行記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮8日舉行「反核武，救地球；愛和平，保台灣」遊行宣導記者會時，公布一份她親筆寫給全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的公開信，強調台灣無法相信馬斯克需要為追求更多財富跟名聲，犧牲台灣來奉承一個共產政權，「您無權犧牲2350萬台灣人的尊嚴和福祉」。

呂秀蓮表示，對於戰爭的危險，她今天特別以個人名義，當全世界都認定台灣是第二個烏克蘭時候，政府跟民間沒有太重視這問題，沒有向世界正確表示，「台灣拒絕當第二個烏克蘭」，當全世界認定台灣要戰爭時候，很多後遺症已經產生，外資不會來投資，甚至要撤資，對國家認同不夠強烈的人，就也準備要走了，觀光客又怎麼會到要戰爭的地方？

呂秀蓮說，這影響會越來越明顯，特別全世界首富在烏俄戰爭中，提供「星鏈」給烏克蘭的馬斯克，大家認為他應該會主持正義，但他有太多產業在中國，不知道是自願還被動，居然說台灣戰爭對全世界經濟有30％以上影響，居然說台灣最好變成特別行政區，「現在朝野忙選舉，對嚴重傷害國家主權，居然漠不關心，我因此寫一封信，已經寄出去」。

呂秀蓮以「台灣是非賣品，也不願戰爭」為題的公開信，寄給馬斯克。根據公開信的內容，呂秀蓮向馬斯克表示，台灣擁有2350萬聰明勤勞的人民，也擁有民主政府，台灣的史前歷史可追溯到1萬2000年至1萬5000年前，世界考古學家斷定台灣是世界南島語系的發源地。

呂秀蓮表示，中國跟台灣的關係，必須忠於歷史，直到1662年，荷蘭殖民者被中國移民驅逐後，中國才開始鬆散治理台灣，但在1895年，中國被日本擊敗，將台灣「永久」割讓給日本做為戰利品，1949年時，中共成立，台灣的地位在國際上尚未確定，而直到今天，台灣也從未被中共統治過。

呂秀蓮說，數十年來，台灣的自由鬥士付出高昂代價，才有當前民主和繁榮，自己在1979年國際人權日集會上發表演講而入獄6年，然後長達50年的一黨專制政權，被一名辯護律師和她這位「叛亂犯」，經由選舉而和平推翻，在2000年時就任總統、副總統。

呂秀蓮表示，馬斯克在國際上以聰明和富有著稱，許多台灣人都欽佩他的仁慈和正義感，為保衛烏克蘭提供「星鏈」，但她無法相信馬斯克需要為了追求更多的財富和名聲，而犧牲台灣來奉承一個共產黨政權。

呂秀蓮呼籲，馬斯克無權犧牲2350萬台灣人的尊嚴和福祉，就像台灣人無權要求馬斯克分享財富給貧困的人們，「台灣是非賣品，也不願淪為戰場，我們是最良善、最有韌性的人民，歡迎您到台灣來，親自認識這個亞洲和平與繁榮的燈塔」。

隨後，呂秀蓮也宣布，這場「反核武，救地球；愛和平，保台灣」遊行，將於11月12日下午13時30分於國父紀念館仁愛路正門口展開，屆時他們將呼籲美國總統拜登（Joe Biden）、中國領導人習近平，以及俄羅斯領導人普丁「放下戰爭，締造和平」。

呂秀蓮說，當天將於13時30分開始集合，於14時開始遊行，將從仁愛路出發沿光復南路、忠孝東西路、林森南路、青島東路、公園路，最後到228和平公園，預計在15時30分展開「和平愛台灣」午會。