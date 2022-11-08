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違反「偵查不公開」記錄偵訊重點還讓人拍照　女律師下場慘了

▲一名女律師因洩漏偵訊內容，遭法官判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲一名女律師因洩漏偵訊內容，遭法官判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台南報導

台南莊姓女律師為沈姓當事人辯護時，在紙上記下檢方、法官的偵訊內容，事後把該紙交給沈妻及友人看，還讓對方以手機拍照。法官審理後，依洩漏國防以外秘密罪，判處莊女有期徒刑3月，緩刑2年，還要支付15萬元給公庫。

判決書指出，大雄（化名）不滿兒子遭李姓男子打傷，於是指使沈男等4人，去年11月28日持西瓜刀強逼李上車，載往高爾夫球場後，分別持球棒、西瓜刀，毆打李男並砍成重傷。大雄在案發2天後遭收押，沈男等人逃亡數日，在同年12月6日投案。

沈男的辯護律師，在沈男投案當天，接受檢方偵訊時在場執行律師業務，並在筆記紙的上半部份記記下偵訊內容。隔天，莊女在沈男接受法官偵訊時，在同一張筆記紙的下半部分記下案情內容，而沈涉及殺人未遂及妨害自由等，因為有湮滅、偽造證據之虞，以及有勾串共犯、證人之虞，被法院裁定羈押禁見。

不料，莊女12月7日下午回到法律事務所後，將記載偵訊內容的筆記紙，交給沈男妻子與友人們觀看，還任由張姓友人用手機拍攝筆記紙。警方12月23日持法官核發的搜索票，前往張男住處執行搜索，在其手機內發現照片。

法官認為，莊女為執業律師，本應具有相當專業素養，明知偵查不公開原則，竟為貪圖便利，將其因執行業務所知偵查秘密任由他人拍照，洩漏予他人，其行為違反職業倫理，更讓犯罪偵查徒增困難，依洩漏國防以外秘密罪判處莊女有期徒刑3月，緩刑2年，判決確定後還要支付15萬給公庫。

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