姚明頂圓肚現身核酸站！粉絲興奮狂拍遭嗆「你能別拍了嗎？」

記者閔文昱／綜合報導

大陸執行動態清零方針，力推常態化核酸檢測，上海常態化核酸檢測點免費檢測服務目前已延長至11月30日。有民眾近日前往上海檢測站做核酸時，就巧遇了中國籃球協會主席、前NBA球星姚明，當下興奮地拿起手機狂拍，不料卻被姚明怒斥「你能別拍了嗎？」畫面曝光後，引發熱議。

綜合陸媒報導，有網友6日在微博上曬出影片，只見姚明一身黑衣黑褲獨自前往檢測站做核酸，雖打扮相當樸素，但229公分的身高還是很難不引起注意，不少路人發現是姚明前來做核酸後，都紛紛拿起手機一陣猛拍。而照片也顯示，姚明的身材似乎發福不少，據傳已逼近250公斤，比他最瘦時的120公斤多出了快2倍之多。

▲有大陸網友在上海核酸站捕獲野生姚明。（圖／翻攝自微博）

然而，姚明發現身旁有民眾偷拍後，當場也馬上變臉，不僅怒瞪鏡頭，還對著偷拍群眾開嗆「你能不拍了嗎？」讓偷拍者嚇得趕緊將鏡頭關閉。報導指出，偷拍者事後表示，當時姚明的眼神十分嚇人，讓他相當害怕。

影片曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛表示「做個核酸也被偷拍，大姚真的是無語了」、「素質真差，對著別人拍」、「對著你拍你願意？」不過也有網友認為，「拍一下怎麼了？影響你什麼了？」、「公共場所為啥不能拍呢？」、「為什麼不讓拍？公眾人物公開場合，素質永遠與外國球星沒法比」。

▼姚明。（圖／CFP）

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