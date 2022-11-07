高雄男慢跑鞋不見了　竊賊辯「他媽要借的」當場被拆穿

▲警方指出，李男常常在外遊蕩，還會順手牽羊。（圖／讀者提供）



記者許展溢／高雄報導

高雄一名鄭姓男子5日上午10時準備出門運動，才想要拿起平常會穿的一雙約3000元NIKE慢跑鞋，卻發現怎麼不見了，警方獲報調查，原來是一名78歲李姓男子偷走的，該男被逮後竟稱是鄭男母親要借他的，但該母一句「根本沒看過他」，謊言馬上被拆穿。

警方表示，鄭男報案指出，表示當時要外出運動，但置物櫃上的慢跑鞋不翼而飛，損失約新台幣3000元，調閱相關監視器畫面鎖定一男子涉有重嫌，迅速在2小時內幫民眾找回失鞋。警方提到，根據監視器影像，一名身著灰色上衣、深色長褲的男子，徒步走到住家外鞋櫃並將球鞋偷走，被害人母親還打趣說「幸好你另外一雙比較貴的皮鞋沒有被偷」。

▲▼78歲男辯是鄭男母親見看他沒穿鞋要出借的。（圖／讀者提供）



警方說，李男偷走鞋後還提著在漢慶街路旁遊蕩，當場人贓俱獲帶回所內偵訊，只是警方事後詢問犯李男為何偷鞋，李男辯稱是早上出門運動時，遇見鄭男母親見其沒穿鞋，「說要出借球鞋」，才會在10點多過去將球鞋拿走，不過李男拙劣的謊言經警方查證後立刻戳破，鄭男母親還怒斥「我根本沒看過他」。

至於為何要偷鞋？警方透露，李男沒特別說什麼原因，但他常四處遊蕩，有時還會睡在公園，甚至看到別人的東西就會順手牽羊，詢後直接將李男依竊盜罪嫌移請高雄地檢署偵辦。