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驚悚影片！女闖紅燈走斑馬線遭撞　倒地再被後車輾過拖行慘死

 記者楊熾興、劉人豪／桃園報導

桃園市昨(6日)深夜發生一起車禍，一名女子過馬路時遭疾駛而來的汽車迎面撞飛，女子倒臥在地無法動彈時，又被後車輾過拖行約4公尺，而事發時的行車紀錄器影片也曝光。

▲▼女子過馬路被撞，在地上又被後車輾過。（圖／翻攝記者爆料網）

▲女子過馬路被撞，倒臥在地又被後車輾過。（圖／翻攝記者爆料網）

從影片中可看到，6日晚間10點25分許，機車騎士行經中正路與南竹路一段路口等紅燈時，右方一名女子於行人燈號紅色時，步行穿越馬路到左方，當女子經過分隔島時，突然一輛自小客車疾駛而來，雖有發出尖銳的煞車聲，但已來不及迎面撞上女子，讓目擊的機車騎士發出驚嚇聲「哇！」

▲▼女子過馬路被撞，在地上又被後車輾過。（圖／翻攝記者爆料網）

▲女子被撞後倒在地上無法動彈。（圖／翻攝記者爆料網）

女子被撞後倒臥在內側車道，機車騎士跟路人正準備要上前查看時，又有一輛自小客車經過將倒在地上的女子輾過，女子慘被拖行約4公尺彈往外側車道，目擊民眾驚喊「救護車、救護車！報警、報警」。

▲▼女子過馬路被撞，在地上又被後車輾過。（圖／翻攝記者爆料網）

▲女子倒在地上的時候又被後車輾過。（圖／翻攝記者爆料網）

警方表示，40歲劉女於上述時地路口號誌為紅燈，沿行人穿越道穿越中正路時，遭當時直行中正路中間車道往大園方向，由47歲劉姓男子所駕之自小客車直接碰撞倒地後，又遭後方同向直行最內側車道，由35歲吳姓男子所駕之自小客車輾過，經緊急送醫後，最後仍宣告不治。

▲▼ 桃園車禍。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼ 桃園車禍。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲女子被撞後經緊急送醫後，最後仍宣告不治。（圖／記者楊熾興翻攝）

員警到場處理時，對2名駕駛實施呼氣酒精濃度測試，其值為零，未有酒後駕駛情事。警方呼籲，穿越道路時，請遵守路口號誌之指示，行人並應行走於行人穿越道；駕車行經交岔路口時，請放慢車速，並應隨時注意車前狀況，切勿因一時疏忽，而造成不可挽回的悲劇。

▲▼ 桃園車禍。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼ 桃園車禍。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲員警到場處理時，對2名駕駛實施呼氣酒精濃度測試，其值為零。（圖／記者楊熾興翻攝）

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