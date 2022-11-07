快訊／曹興誠：陳時中讓我老命能夠活下來　欠他一份感謝

▲曹興誠今天舉行「幫阿中部長說幾句公道話話！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

聯電前董事長曹興誠7日舉行「為阿中部長說幾句公道話」記者會，首度與民進黨台北市長候選人陳時中公開同台。曹在會中為陳時中大抱不平，暗批無黨籍台北市長候選人黃珊珊說，有候選人批評「謀財害命」這種說法傷天害理，絕對不公平，陳時中和醫療團隊為全民的健康幸福日夜努力，「讓我們的老命能夠活下來」，大家都欠他一份由衷的感謝。

曹興誠會中說，防疫是一場非常艱困的戰役，台灣獲得的成績舉世矚目，陳時中卻受到排山倒海的攻擊，這非常不公道。他並引述經濟合作發展組織（OECD）國家每百萬人口因為疫情死亡的人數調查數字，台灣是40國中死亡人數最低的第4名，僅次於新加坡、日本、紐西蘭，算是「考90多分」，為什麼防疫指揮官反而要受到這麼多的攻擊和侮辱？為什麼辛苦奮戰的醫療人員要受到這些侮辱？這是不公道的。

曹興誠批評，竟然有候選人說，陳時中「謀財害命」，要為1萬多名死亡者負責，這種說法是傷天害理，絕對不公平的，台灣每年有將近18萬人自然死亡，難道都要醫療人員負責嗎？自己年屆75歲，因為陳時中和醫療團隊盡責盡力，「讓我們的老命能夠活下來」，否則老年人在2020年初到2021年是非常危險的，所有人都欠陳時中一聲感謝，要反對這些尖酸刻薄的攻擊，「做事情很難，要罵人很容易」。

曹興誠說，今天台灣面對中國大陸排山倒海的威脅，首都市長應該要選能夠做事、承擔責任的，市長選票應該給陳時中一個公道。

對此，陳時中回應，感謝曹興誠幫他講公道話，這些說法是「恰到好處」，如同前幾天他在電視辯論會抒發心情，回頭去看，大家在疫情期間的努力還是造就同島一命的共同體，大家攜手彼此扶持，創造防疫的典範。