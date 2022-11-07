李忠庭工作紀錄曝光　四叉貓抓到一點喊「高虹安慘了」

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安召開「立院助理實質工作證據」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆出聘任男友李忠庭為公費助理，疑似涉及詐領助理費。對此，高虹安6日召開記者會，亮出李忠庭工作紀錄澄清，卻被網紅四叉貓抓到李忠庭的到職時間對不上，「高虹安慘了」。

高虹安7日上午9時半偕同委任律師陳宗豪，以及李忠庭委任律師鍾維翰，召開「立院助理實質工作證據」記者會，秀出李忠庭實質工作的對話證據，內容涵蓋他在地方參與照片、工作報告等。

高虹安表示，李忠庭是特別助理，任職時間是2020年2月起至2021年3月止，工作有行程隨行、行程司機、委員機密重要事務處理與溝通、管理臉書、IG、LINE等官方帳號，以及是公務手機的聯繫人，另也包含地方選服。

不過，四叉貓發現，高虹安拿出的資料，上面寫的是李忠庭到職日為2021年的3月1日，但李忠庭是2020年到高虹安立委辦公室任職，國民黨新竹市長候選人林耕仁公布的加班費資料也寫是2020年3月，怎麼會2020年3月開始加班，加到2021年3月才到職？「早上高虹安開記者會拿出李忠庭的工作證明，根本就是連夜趕工出來的假資料吧」。