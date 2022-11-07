快訊／曹興誠大酸蔣萬安：父親赴陸吃吃喝喝　「這是什麼DNA？」

▲曹興誠今天上午舉行「幫阿中部長說幾句公道話！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

兩岸議題成為台北市長選戰焦點，聯電前董事長曹興誠7日舉行「為阿中部長說幾句公道話」記者會，首度與民進黨台北市長候選人陳時中公開同台，曹會中大酸國民黨台北市長候選人蔣萬安自稱有「抗中保台DNA」，若是他祖父蔣經國的DNA應該是「三不」，但他父親蔣孝嚴卻跑去中國大陸吃吃喝喝，「這到底是什麼DNA？」還說若中共武力犯台，國民黨應該依照「一中憲法」，在第一線誓死抵抗。

曹興誠會中表示，蔣萬安高呼「保護中華民國主權」，但這不是一句空話，首先要知道什麼是主權。曹興誠更特別將主權的定義印出來分送給記者，他說，主權的定義是「一個政治實體國家最高且獨立自主的政治權力」，不過現在看到國民黨不承認台灣有獨立自主的政治權利，還說反對台灣獨立，這就代表反對台灣的主權，在一個中華民國、一個中華人民共和國上面還要再加「一個中國」，說什麼兩岸同屬一中，就是違反主權至高無上的定義，一個國家主權不可以上面再加一個主權。

曹興誠說，蔣萬安如果要維持中華民國主權，首先要說台灣主權是獨立、自主的，跟中共無關，要支持總統蔡英文的「兩國論」，強調兩岸互不隸屬，這才叫維護主權，「你如果不敢講台灣是獨立的，台灣不屬於中國，你就是在破壞主權」，甚至國民黨一天到晚在談一中，這就是在傷害、剝奪台灣人民的主權，呼籲蔣萬安不要再用花言巧語逃避問題。

曹興誠更諷刺說，國民黨每天說「一中憲法」，不過「一中憲法」是「叫你打回大陸去」，消滅中華人民共和國，結果國民黨有沒有消滅中共呢？沒有啊，反而跑去大陸吃吃喝喝，從來不提中華民國；今天蔣萬安說他有「抗中保台DNA」，如果是他祖父蔣經國的DNA，那應該是「不接觸、不談判、不妥協」，但是他父親蔣孝嚴卻跑去大陸去吃吃喝喝，還接受中國國家主席習近平家宴，這到底是什麼DNA？對於中共就是「敵國」，首都市長不該混淆，應該發布公開聲明，反對以任何理由武力犯台。

曹興誠還說，如果中共武力犯台，國民黨應該站在第一線誓死抵抗，因為「一中憲法」叫國民黨去消滅中華人民共和國，不消滅起碼也要保護台灣呀！這是很嚴肅的問題，呼籲蔣萬安面對。