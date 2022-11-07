座車又被爆紅線違停　陳時中趁機酸徐巧芯：違停不對關說更不對

▲陳時中今天受訪答覆媒體提問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中上月遭爆料在勘災過程中座車違規，吃了新台幣3900元罰單，7日又被網路媒體《壹蘋》爆料上周座車紅線違停、在左轉車道直行等狀況。對此，陳時中上午受訪趁機大酸國民黨台北市議員徐巧芯說，違停本身當然不對，但是違停試圖要關說更是不對，該繳罰單的就該繳。

《壹蘋》今天報導，該媒體在3日晚間獨家直擊，當時閉關準備5日電視辯論的陳時中，要前往台北市青少年育樂中心，參加國教盟「2022台北市長候選人教育政見座談會」，再度發生座車違規行徑，根據畫面，陳時中座車違規情形包含：臨停在十字路口10公尺內，紅線臨停等陳時中結束活動上車；紅線臨停讓陳時中下車；在左轉車道直行；從內側跨越雙白線、連切三車道右轉；垃圾車規定禁止臨停的清運時間，座車違規臨停在牙科診所外讓陳時中下車等違規情節。

對此，陳時中今天上午在聯電前董事長曹興誠舉行的「幫阿中部長說幾句公道話！」記者會後受訪說，違停還是某一位市議員先開始的，違停本身當然不對，但是違停試圖要關說更是不對，當然有時候司機停車的時候不小心，這都是不對的事情，「該繳罰單的就該繳」，但是呢，對政治人物來說更不對的事情就是試圖去關說，把它當作社會事件甚至施壓警察，「只要有違規，我們就是依法行政就好，只要有違規，我還是覺得很抱歉」。