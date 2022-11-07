坐月子「9大禁忌」全被打臉！　婦產科醫曝正解：就這樣做

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

坊間流傳許多坐月子的禁忌，像是月子餐不能加鹽、不能吃退奶食物等。婦產科名醫蘇怡寧經常收到這類問題，於是他針對飲食部分，整理出「9大江湖傳說」並全數打臉，同時他也曝光正確解答，直呼「就這麼簡單，到底哪裡難了啦！」

蘇怡寧日前在臉書提到，一直有粉絲敲碗「江湖上傳說的坐月子禁忌」，於是整理出常見的9項，包括不能喝水、不能喝咖啡、吃內臟才補、水果要煮熟才吃、月子餐不能加鹽、不能吃青菜，還有不能吃韭菜、竹筍等退奶食物，接著他話鋒一轉，直言「這些都是沒根據的無稽之談。」

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雖然打臉這些謠言，不過仍有很多孕媽疑惑，求問坐月子到底要注意些什麼？對此，蘇怡寧笑說，「正確的知識非常簡單啊！就飲食均衡，只要避免菸酒就好，記得沒懷孕時日子怎麼過，妳現在就怎麼過。」

▲醫生強調，坐月子無飲食禁忌，重點是營養要均衡。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

他坦言，孕婦常被太多無形的壓力所捆綁住，「不管是自己或來自於周遭的壓力，更或是所謂的期待與善意提醒，難的從來不是生小孩本身，而是心魔。」

對此，許多過來人心有戚戚焉，紛紛回應「坐月子就睡好吃飽，我還常跑出月子中心，去逛寧夏夜市吃宵夜」、「不要有婆婆在身邊，就是最正確的坐月子知識」、「不聽旁人言，快樂好幾年」、「懷孕也一直被唸，覺得各種食物都有吃，為什麼還要被強迫吃保健品？壓力好大」、「除了心魔還有道德綁架」。

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