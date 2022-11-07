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大陸 大陸焦點 特派現場

35公斤美女吃不胖　被老闆下令增重！1天6正餐「吃盡苦頭」

記者張靖榕／綜合陸媒報導

眾人夢寐以求的瘦或許並不如想像中那麼美好，中國大陸一名美妝直播主，從小到大體重沒超過70斤（35公斤），雖然讓閨密感到羨慕，她自己卻很苦惱，因為太瘦反而出現許多健康問題，後來被老闆要求增胖5公斤，一天狂吃5、6餐，體重仍然只增加不到0.5公斤。

▲▼35公斤美女為了增重5公斤，苦惱許久。（圖／翻攝微博）

▲35公斤美女為了增重5公斤，苦惱許久。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導，湖南一名女子在微博發布影片，表示如果不是跟閨密住在一起，還真的不知道「瘦，有多痛苦。」她說閨密是一名美妝博主，從小體重就沒有超過80斤（40公斤），是她夢寐以求的吃不胖體質，但殊不知瘦給閨密帶來了很多痛苦。

瘦讓現在只有35公斤的閨密容易有骨質疏鬆、低血糖、抵抗力差的問題，成為美妝博主後為了更上鏡，被老闆要求吃胖到40公斤，於是一天狂吃5、6頓正餐，包裡、抽屜裡、沙發邊都準備吃的，直到睡前都還在吃，吃到胃都凸出來，結果也才增重0.5公斤，幾乎可算是誤差值。

原PO繼續盤點瘦的壞處，閨密消化系統和吸收營養能力差，吃完就拉，皮包骨讓她坐硬板凳屁股會痛，揹側背包會卡得鎖骨發紅發痛，站在鏡頭前臉凹得像外星人，上網想求增肥方法，卻沒得到什麼結果，甚至還吃了增肥丸，因此乾脆發片徵求廣大網友的建議，想知道增肥的方法。

網友認為這麼瘦吃不胖，一定是身體出了問題，「得去醫院看看到底哪兒出問題了」、「甲狀腺也順便檢查一下」、「我老婆就是甲亢（甲狀腺亢進），吃啥都不胖，吃得比我多，還一直變瘦」、「吃得這麼多都是垃圾食品」、「其實不如增肥期間當個吃播主播，說不定錢賺了，肉也漲了，再回去做美妝。」

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