　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果摺疊螢幕手機渲染圖曝！　iPhone 15 Flip搭長形外螢幕

▲▼蘋果摺疊螢幕手機渲染圖曝光。（圖／翻攝樂單機）

▲蘋果摺疊螢幕手機渲染圖曝光。（圖／翻攝樂單機）

記者張靖榕／綜合外電報導

智慧型手機市場霸主蘋果（Apple Inc.）在摺疊機設計方面相對落後，不過近日陸續傳出被稱為iPhone 15 Flip的各式渲染圖，最新渲染圖顯示，蘋果可能採用上下折疊設計，外螢幕則是在相機鏡頭下方採用長方形副螢幕。

綜合報導，iPhone 15 Flip採上下折疊設計，外觀尺寸大致與近幾代iPhone 相同，而非採用左右摺疊設計，據了解蘋果可能為了避開手機展開大如iPad，因此選擇上下折疊款式。

▼蘋果摺疊螢幕手機搭載的外螢幕為長方形設計。（圖／翻攝樂單機）

▲▼蘋果摺疊螢幕手機渲染圖曝光。（圖／翻攝樂單機）

▲▼蘋果摺疊螢幕手機渲染圖曝光。（圖／翻攝樂單機）

▲▼蘋果摺疊螢幕手機渲染圖曝光。（圖／翻攝樂單機）

競爭對手如華為、三星設計的上下摺疊手機都有搭載內外螢幕，iPhone 15 Flip不例外也搶攻外（副）螢幕設計的話題市場，在4顆後置鏡頭的設計搭配下，長方形外螢幕會設置在相機模組下方。

據了解，iPhone 15 Flip可能採用一塊6.1吋的顯示螢幕，副螢幕的材質與顯示效果則與內螢幕一致。

iPhone 15 Flip後置鏡頭多達4顆，一說主鏡頭和長焦鏡頭將有4800萬高畫素，超廣角和新增的微距鏡頭則是1200萬畫素，另一說則是主鏡頭與長焦鏡頭僅有1600萬畫素。

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
死亡影片！遊客無視警告入穴開心探險　下一秒慘死
寂寞人妻《笑傲江湖》網戀傳裸照GG　下班被攔要求付60萬
女逛好市多突「頭痛＋想吐」！原因曝光釣出一票苦主：逛半圈就暈
防疫險今起「密切接觸者」不賠！　理賠、補助還有這6種可領
批陳時中緊摟人妻　徐巧芯4點回嗆紙風車執行長：我還有照片
快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝
徐巧芯批陳時中摟肩「鹹豬手」　網嘲翻車曬3舊照：靠超緊

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果摺疊螢幕手機渲染圖曝！　iPhone 15 Flip搭長形外螢幕

蘋果iPhone 14電力實測出爐　持久度排行二款機型並列第一

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

台版柬埔寨男墜11樓慘死　日月潭尋獲遺體僅剩軀幹

手機修一半爆炸冒白煙！　店員急踢下桌竟瞬間起火

蘋果摺疊螢幕手機渲染圖曝！　iPhone 15 Flip搭長形外螢幕

蘋果iPhone 14電力實測出爐　持久度排行二款機型並列第一

2022逆行神曲！YOUNHA《事件的地平線》衝上一位　韓網嗨翻：終於

11位專家把脈2023房市　指最佳買點「總統大選前後」

今年最後一天「天赦日」　轉運求財就靠今天

北韓怒控美韓軍演公然挑釁　誓言「壓倒性實際軍事措施」回應

慘！湖人下半場失魂遭逆轉　騎士終結對戰詹姆斯14連敗

台版柬埔寨「人頭帳戶喊價25萬」　檢：下一步恐摘器官

助理男友爭議遭林耕仁、綠營緊咬　高虹安偕李男律師0930親上火線

中日斷交以來大漲3150%　一表解鎖北市50年房價變化

momo雙11霸榜保養缺貨王　網：剁手也要買

「TOYOTA註冊MPV新車」資訊曝光！採TNGA平台與最新油電科技

正妹女警抱超萌小警犬！　超殺背影網友跪：求正面照

3C家電熱門新聞

蘋果摺疊螢幕手機渲染圖曝！　iPhone 15 Flip搭長形外螢幕

蘋果iPhone 14電力實測出爐　持久度排行二款機型並列第一

MSI筆電雙11下殺萬元優惠驚人

iPhone 14 Pro爆災情　蘋果回應用這方法解決

金曲歌王許富凱買養身椅孝親原因

LINE悄解鎖「語音訊息新功能」

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

三星估蘋果2024年打入摺疊裝置市場！　首款產品竟不是iPhone

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

iPhone 14 Pro再現災情！爆充飽電無徵兆死機

歷代iPhone誰最強？外媒盤點5款機型為「最佳手機」

炸裂雙11亞太電信iPhone14 1.1折

蘋果手錶超耗電？「9個妙招」快學起來　Apple Watch S7到S3都適用

聯想推ThinkPad X1 Carbon紀念版

更多熱門

關鍵字：

iPhone 15 Flip

讀者迴響

熱門新聞

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

黃牛炒到13.8萬　2原因Jolin粉灌爆

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

男友睡覺「一手插內褲」專家曝原因

1分鐘啪啪啪1140下　男破金氏紀錄

女星怒女兒跟許老三交友　小S回應

IKEA桌紙糊的！女苦主抱怨遭打臉

網嘲徐巧芯　曬3舊照：靠超緊

拒絕對方別說「不好意思」

時中牽手人妻？紙風車執行長嗆巧芯

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面