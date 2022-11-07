蘋果摺疊螢幕手機渲染圖曝！　iPhone 15 Flip搭長形外螢幕





▲蘋果摺疊螢幕手機渲染圖曝光。（圖／翻攝樂單機）

記者張靖榕／綜合外電報導

智慧型手機市場霸主蘋果（Apple Inc.）在摺疊機設計方面相對落後，不過近日陸續傳出被稱為iPhone 15 Flip的各式渲染圖，最新渲染圖顯示，蘋果可能採用上下折疊設計，外螢幕則是在相機鏡頭下方採用長方形副螢幕。

綜合報導，iPhone 15 Flip採上下折疊設計，外觀尺寸大致與近幾代iPhone 相同，而非採用左右摺疊設計，據了解蘋果可能為了避開手機展開大如iPad，因此選擇上下折疊款式。

▼蘋果摺疊螢幕手機搭載的外螢幕為長方形設計。（圖／翻攝樂單機）

競爭對手如華為、三星設計的上下摺疊手機都有搭載內外螢幕，iPhone 15 Flip不例外也搶攻外（副）螢幕設計的話題市場，在4顆後置鏡頭的設計搭配下，長方形外螢幕會設置在相機模組下方。

據了解，iPhone 15 Flip可能採用一塊6.1吋的顯示螢幕，副螢幕的材質與顯示效果則與內螢幕一致。

iPhone 15 Flip後置鏡頭多達4顆，一說主鏡頭和長焦鏡頭將有4800萬高畫素，超廣角和新增的微距鏡頭則是1200萬畫素，另一說則是主鏡頭與長焦鏡頭僅有1600萬畫素。