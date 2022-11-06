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「梨泰院事件我在現場！」他還原當天真實狀況　活下來關鍵曝光

▲▼。（圖／當事人授權提供）

▲原PO搭地鐵去梨泰院的狀況。（圖／當事人授權提供）

記者朱祖儀／綜合報導

南韓首爾梨泰院在10月29日發生嚴重踩踏事故，導致156人身亡，震驚國際。一名台灣網友透露，梨泰院事件發生時，他剛好就在現場，希望以中立的角度還原當時的狀況，也透露自己當下根本不知道發生了這麼大的意外，直到回飯店才被親友告知，最後只希望梨泰院逝者能夠安息。

原PO在「Dcard」發文表示，梨泰院事件不是一個活動，沒有主辦方，也不是只有一個出口，可以把它想像成西門町，有很多餐廳、酒吧等，在韓國一直以來就有很多人會在萬聖節時，準備好特別裝扮到梨泰院同樂。

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原PO指出，去過韓國的人應該都知道，當地的路和台灣不太一樣，那邊有很多大大小小的斜坡，梨泰院事件發生地就在小巷內，也同樣是個斜坡，「據說是因為有人跌倒而造成骨牌效應」。他也澄清，先前也有傳言說，有10萬人擠在那條小巷中，但其實是整個梨泰院共有10萬人才對。

▲▼。（圖／當事人授權提供）

▲原PO抵達現場時，人潮已經很多。（圖／當事人授權提供）

原PO還原當時狀況，表示他當天大約7、8點到梨泰院時，人就已經很多了，到了10點左右人潮變得更加密集，「我剛好正在事發地的後面一點，當時已經擠到基本上是只能跟著人流移動，儘量不要讓自己跌倒」。當時有不少人群因此被擠散，但幸好他是一個人去，當下先是鑽進一間店面的小空間，等到人流變少後才找時機出去。

原PO也說，當時其實全部的人都在用韓文叫大家後退，也有加上手勢，附近店家2樓的客人也有幫忙指揮，所以沒有外國人聽不懂的狀況。只是當下情況真的很亂，雖然他剛抵達時就有看到救護車在待命，附近也有警車，但根本沒想到會發生這麼大的事件，他直到搭地鐵回到飯店後，才被許多親友告知此事，「最後還是願梨泰院逝者安息，Pray for Itaewon」。

▲▼。（圖／當事人授權提供）

▲梨泰院踩踏事件發生時，原PO就在現場。（圖／當事人授權提供）

不少人看到後紛紛表示，「有些言論邏輯缺失，不要在意，重要的是你沒事」、「你沒事就好了啦，被人流推著走情況真的很辛苦，好幾年前曾經在逢甲有體驗過，這情況可能比逢甲還密好幾倍，光想就很想吐」、「沒事就是最好的，辛苦了」、「沒事就好，希望你不要給自己太大的壓力」、「天啊！光看照片就超多人！！在現場看到一堆人在搶救的畫面肯定這輩子忘不了」。

也有其他同樣在現場的網友表示，「同意到不能再同意，我就很納悶當時在場看到警察、救護車到場時，我都不知道發生了什麼事，一直到回到飯店才知道發生了悲劇，為什麼一堆人要說周圍的人不作為，因為連我們在裡面也不知道什麼事，且當時推擠的情況是停滯不前太久，後面的人不耐煩嘻笑地喊出『推』，慢慢的大家開始往前推擠，這是我現場的狀況。但不會有人承認有這一段，因為大家都是兇手，或者還有在場店家或是不知道哪裡來的消息說現場沒什麼員警，我也納悶了你一個店家是到處逛、到處數看看有多少警員嗎？還是警員每個都會來跟你報班？人多成這樣出事了就跟賣彩券的一樣，你X的頭都沒抬起來，中獎了就說有印象，說實在的現場人山人海，他是警察，但我會以為他角色扮演」。

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