聖克里斯多福總理7日訪台　蔡英文將以軍禮迎接、設國宴款待

▲蔡英文過去曾率團考察聖克里斯多福及尼維斯觀光商機。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

外交部6日表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯(Terrance Drew)應中華民國台灣政府邀請，將於7日至10日率團訪台，而總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將與德魯總理就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

外交部表示，此行是德魯總理今年8月6日就職後首次訪問台灣，訪團成員包括外交部長道格拉斯(Denzil Douglas)、尼維斯島行政首長布蘭特利(Mark Brantley)、環境部長柯拉克(Joyelle Clarke)、青年暨兩性事務及社會發展部副部長菲莉普(Isalean Phillip)等重要閣員及地方首長。

外交部指出，蔡英文將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將與德魯總理就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見；而德魯訪團在台期間也將拜會行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮，以及拜會行政院大陸委員會、環境保護署及衛生福利部中央健康保險署，另將參訪財團法人國際合作發展基金會及台北榮民總醫院等相關經建文化設施。

外交部表示，我國與聖克里斯多福及尼維斯聯邦邦誼厚實，兩國建交39年以來，在醫療、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域密切合作，成效斐然，嘉惠克國全民，未來雙方將在既有友好基礎上深化合作，持續增進兩國人民福祉，落實永續發展目標。