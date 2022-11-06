　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聖克里斯多福總理7日訪台　蔡英文將以軍禮迎接、設國宴款待

▲▼蔡英文率團考察聖克里斯多福及尼維斯觀光商機。（圖／記者陶本和攝）

▲蔡英文過去曾率團考察聖克里斯多福及尼維斯觀光商機。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

外交部6日表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯(Terrance Drew)應中華民國台灣政府邀請，將於7日至10日率團訪台，而總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將與德魯總理就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

外交部表示，此行是德魯總理今年8月6日就職後首次訪問台灣，訪團成員包括外交部長道格拉斯(Denzil Douglas)、尼維斯島行政首長布蘭特利(Mark Brantley)、環境部長柯拉克(Joyelle Clarke)、青年暨兩性事務及社會發展部副部長菲莉普(Isalean Phillip)等重要閣員及地方首長。

外交部指出，蔡英文將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將與德魯總理就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見；而德魯訪團在台期間也將拜會行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮，以及拜會行政院大陸委員會、環境保護署及衛生福利部中央健康保險署，另將參訪財團法人國際合作發展基金會及台北榮民總醫院等相關經建文化設施。

外交部表示，我國與聖克里斯多福及尼維斯聯邦邦誼厚實，兩國建交39年以來，在醫療、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域密切合作，成效斐然，嘉惠克國全民，未來雙方將在既有友好基礎上深化合作，持續增進兩國人民福祉，落實永續發展目標。

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
炸物店老闆曾爆嗆客人「雞雞歪歪」！　對話紀錄曝光
女星不爽「10歲女跟許老三交朋友」：當丫鬟陪跳！　小S回應了
唐寶寶媽現身回應！　心疼曝「孩子整天不敢出門」
一中街「30年神級飲料店」收攤！　網崩潰：我的青春
林俊傑開唱台上爆意外！　傷勢曝光
王浩宇預測22縣市長名單！　新竹市「她」奪下
明起防疫險「這情況」不賠了！　詐領恐坐5年牢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王鴻薇遭冒名假留言　報警無效批「警方不想辦」

李明哲競總成立　韓國瑜夫妻與韓奶奶相挺！近3千人擠滿會場

獨／王金平「無魚蝦也好」發酵！綠營讚真心話　黃捷喊：選飛龍機

聖克里斯多福總理7日訪台　蔡英文將以軍禮迎接、設國宴款待

王浩宇預測22縣市長勝選名單！　新竹市「她」奪下

「民主不能當飯吃？」　曹興誠新竹開講：沒有民主的飯很難吃

黃捷「最強小雞」輔選戰力滿檔！南北跑透透超高人氣行程曝光

酸高虹安？曹興誠：說「我學歷很棒不會抄襲」沒邏輯

陳時中當「母雞」前進竹苗輔選　盼選民當自己靈魂的主人

屏東市長候選人周佳琪號召簽廉能政府公約　國民黨籍候選人響應

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許效舜重逢初戀女友媽哭了！　她隔10年擁抱淚崩：把他當兒子

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

女子樂隊「為壽星慶生」　他被7女包圍！一臉無奈

王鴻薇遭冒名假留言　報警無效批「警方不想辦」

李明哲競總成立　韓國瑜夫妻與韓奶奶相挺！近3千人擠滿會場

獨／王金平「無魚蝦也好」發酵！綠營讚真心話　黃捷喊：選飛龍機

聖克里斯多福總理7日訪台　蔡英文將以軍禮迎接、設國宴款待

王浩宇預測22縣市長勝選名單！　新竹市「她」奪下

「民主不能當飯吃？」　曹興誠新竹開講：沒有民主的飯很難吃

黃捷「最強小雞」輔選戰力滿檔！南北跑透透超高人氣行程曝光

酸高虹安？曹興誠：說「我學歷很棒不會抄襲」沒邏輯

陳時中當「母雞」前進竹苗輔選　盼選民當自己靈魂的主人

屏東市長候選人周佳琪號召簽廉能政府公約　國民黨籍候選人響應

辣模側睡「G級雙峰險掉出」　僅穿低胸小可愛網直呼：凍未條！

王鴻薇遭冒名假留言　報警無效批「警方不想辦」

改裝車屢遭民眾詬病　桃園聯合稽查小組強力取締2小時抓8車

月老香水發威後 山上花園水道博物館水占卜結水緣順利脫單

許效舜撇痛風錄外景15小時　威廉讚前輩「敬業精神」

心疼采子消失演藝圈　何孟遠現身「吐露2真心話」：不要放棄！

擦藥治菜花！男友幫拍下體喬位置　偷留照成把柄PO網：看妳多淫蕩

台灣大賽／福來喜最舒服的手套斷了　慶幸有「得來速」修復：酷啦

李明哲競總成立　韓國瑜夫妻與韓奶奶相挺！近3千人擠滿會場

楊紫遭指「與他同吃一塊蛋糕」惹議！　劉學義不甩緋聞送8字生日祝福

林襄最新應援影片曝！　大幅晃動60秒：好洗腦

政治熱門新聞

韓國瑜酸「要被打好嚇人」　朱學恒35字回嗆

呱吉點出黃珊珊1問題　他驚：那就贏了

陳時中一句話　黃珊珊微笑消失轉頭猛盯他6秒

快訊／周玉蔻哭了！　看完陳時中辯論會結論宣言「心頭灼熱」

王金平：柯志恩選市長「沒魚蝦也好」　

81萬選民收看北市辯論會　35%認為蔣萬安表現最好

史上唯一！故宮國寶10年前被「故意剪開」　密件隱匿也沒送政風

黃珊珊：我不會開除我的化妝師

王浩宇預測22縣市長勝選名單！　新竹市「她」奪下

學者：陳比預期好　蔣像高中生演講

韓國瑜挺林耕仁：站台要被打好嚇人

獨／柯文哲選前一周請假「從南一路車掃到北」　選前之夜擬台北、新竹奔波

北市長辯論後民調　陳時中表現63.34分墊底、支持度仍位居第二

小英發言人選情告急！跌出安全名單　張志豪遭政論名嘴分票

更多熱門

相關新聞

蔡英文暗諷蔣萬安「問題問百遍」　國民黨批：妳說第三次可以拍桌

蔡英文暗諷蔣萬安「問題問百遍」　國民黨批：妳說第三次可以拍桌

民進黨台北市長候選人陳時中昨在辯論會中向對手蔣萬安表示「問題問三次就有點多餘」，而總統蔡英文事後跟陳合體時，又酸蔣問幾百遍不是聽不懂，就是不想懂。對此，國民黨今（6日）批評，蔡英文在野時說人民對政府「第三次再不回應的時候，可以拍桌子」，但執政後卻連問題都不敢讓人家再問一遍，非常離譜。

蔡英文：選情激烈膠著　號召大家當陳時中「12號神隊友」

蔡英文：選情激烈膠著　號召大家當陳時中「12號神隊友」

力挺陳時中　蔡英文：再拚一下就過關

力挺陳時中　蔡英文：再拚一下就過關

蔡英文讚陳時中　酸柯文哲「事情做不好」蔣萬安「聽不懂」

蔡英文讚陳時中　酸柯文哲「事情做不好」蔣萬安「聽不懂」

陳時中打「總統牌」下周再同台　明先當母雞竹苗催票

陳時中打「總統牌」下周再同台　明先當母雞竹苗催票

關鍵字：

蔡英文聖克里斯多福

讀者迴響

熱門新聞

快訊／報警抓唐寶寶！炸物店「永久停業了」

Makiyo生孩才5天...老公收行李走人

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

永和店家報警抓唐寶寶！「永久停業」真實情況曝

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

Makiyo婚變「老公痛哭求原諒」！經紀人認：不是第一次

為40元報警抓唐寶寶　老闆擬提告妨害名譽

騎士遭撞噴飛慘死　目擊者連喊11聲「完了」

炸物店老闆沒提告　半夜進派出所目的曝

高中生像前夫…一查是死了17年兒

台正妹羅浮宮前「脫衣露奶拍網美照」糗了！

《戲說》女星腸爆裂昏迷送醫急救！「癌細胞難殺死」

炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔

報警抓唐寶寶！新北炸物店老闆被起底是直播主

老闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星負評灌爆

更多

最夯影音

更多
洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面