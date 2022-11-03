5年82學生溺斃「逾3成未上游泳課」　立委要求體育署限期改善

▲體育署將補助學校購置親水體驗池及透過游泳教學，提升學生的水中自救能力。（圖／記者湯興漢攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

國內學生溺水事件頻傳，根據教育部統計，過去五年多來，高中以下學校遇溺、受傷、失蹤學生累計207人，溺水死亡則達82人，但立委指出，超過3成中小學在110學年未實施游泳教學，提案要求體育署3個月內研議改善，教育部今（3日）表示，將請各縣市整合資源，讓更多學生上游泳課，並補助學校購置親水體驗池及透過游泳教學，提升學生的水中自救能力。

立法院教育委員會今天審查教育部預算，在審查體育署預算時，包括無黨籍立委黃國書、民進黨立委何欣純、國民黨籍立委林奕華等人，都相當關心高中以下學生溺水事件頻傳，但學校卻未實施游泳教學的狀況。

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林奕華指出，從106年到111年7月底止，高中以下學校遇溺、受傷、失蹤學生累計共207人，溺水死亡學生則有82人，體育署也配合108課綱，修正「全國中小學學生游泳與自救能力基本指標」，但在110學年，仍有超過3成的中小學未實施游泳教學，要求體育署在三個月內改善。

黃國書也表示，若從學制來看，上述溺水死亡82名學生中，國小生有26人、國中生27人、高中職則有29人，但根據教育部統計，110學年高中以下學校共4137校，未實施游泳教學學校有1337校（占32.32％），國中占47.55％最高，其次為高中職45.9％及國小24.21％，體育署應積極輔導協助未設游泳池的學校進行游泳教學，提升學生游泳與自救能力。

代理體育署長已經超過一年的教育部次長林騰蛟表示，目前有些學校有游泳池，有些學校沒有，將請各縣市整合資源，讓更多學生可以上游泳課，而體育署也將持續補助偏遠學校購置親水體驗池，讓沒有游泳池的學校也可上游泳課，並配合108課綱來推動游泳教學，目前已經製作一些游泳教材及影片提供給學校使用，希望藉此提升水域安全及學生自救能力。