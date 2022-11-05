第五屆進博會盛大開展　多家台灣企業精彩亮相

記者趙禕/上海報導

第五屆中國國際進口博覽會今天正式開展，來自127個國家和地區的企業參加企業商業展，還有66個國家和3個國際組織亮相國家綜合展。參展本屆進博會的台灣企業也紛紛拿出他們最新、最好的產品亮相；大陸國務院台辦及上海市台辦等政府官員也到現場為參展的台灣企業加油打氣。

▲▼第五屆中國國際進口博覽會今天正式開展。（圖／記者趙禕攝）

▼第五屆中國國際進口博覽會今天正式開展。（圖／記者趙禕攝）

今年參加大陸中國國際進口博覽會的台灣企業展品品類豐富，涵蓋了食品及農產品、汽 車、技術裝備品、消費品、醫療器械、服貿等領域。其中有參加過全部五屆進博會的老面孔、也有今年首次參展的新丁；而今年參展的台灣企業多數都選擇展位面積大、位置好的大型展位，在各個展場顯得相當凸出。

▲▼今年參展進博會的部份台灣企業展位面積大，顯得相當凸出。（圖／記者趙禕攝）

國務院台辦經濟局副局長陳斌華、商務部台港澳司副司長李曉暉、上海市台辦副主任王立新、海貿會秘書長吳傑等人，在開展第一天就到進博會會場走訪參展的台灣企業，給參展的台灣企業加油打氣，祝福大家參展成功、生意興隆；他們鼓勵台資企業充分利用進博會平台，擴大品牌影響，拓展市場通路，抓住新一輪發展機遇，謀求企業在大陸更好的發展。

▲▼國務院台辦經濟局副局長陳斌華、商務部台港澳司副司長李曉暉、上海市台辦副主任王立新、海貿會秘書長吳杰等人，仔細聆聽參展台企介紹企業和產品，同時也為參展的台灣企業加油打氣。（圖／記者趙禕攝）



▼上海市台辦副主任王立新親身體驗參展產品。（圖／參展企業宏達國際電子股份有限公司提供）

皇冠集團上海冠軍貿易有限公司總經理江錫毅表示，企業參展進博會是企業自身小節點和國家戰略展會活動大節點的交匯，這些年國台辦和市台辦領導們的關懷支持不僅在政策文件上，更實實在在去了解企業的產品，真切關心企業在當前大環境下遇到的問題，並一同思考未來的可能機遇。他非常感謝國台辦、商務部和市台辦政府官員到場探望。