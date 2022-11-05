陳時中拋藍白棄保　黃珊珊稱台北是彩色、蔣萬安嗆「只糾結顏色」

記者陶本和／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中5日在電視辯論會交叉詰問第二輪階段，聚焦「棄保」議題，劍指藍白陣營對手，還諷刺說，台北市長柯文哲常常變來變去，會不會在關鍵時刻棄保無黨籍候選人黃珊珊？對此，黃珊珊台北市政府是彩色的，台北市議會也有7個不同的政黨，早已經超越藍綠；而國民黨候選人蔣萬安回嗆，「心中一直有藍綠，才會一直糾結在顏色當中」。

陳時中5日在電視辯論會交叉詰問環節中，聚焦在「棄保」議題，拋出「新竹換台北」的提問。他說，中廣集團董事長趙少康說，非綠陣營分裂，國民黨與民眾黨就會兩敗俱傷，所以提議「新竹換台北」，由支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，換取民眾黨支持國民黨台北市長蔣萬安，這種犧牲同黨換取別人的政治利益的說法，蔣萬安認為是因為選情告急才會出此下策嗎？黃珊珊面對常常變來變去的柯文哲有信心嗎？會不會在關鍵的時刻棄保黃，不過他相信柯不會這樣做，因為柯一直說黃是接班人。

▼2022年台北市長選舉電視辯論會。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）



對此，黃珊珊表示，感謝柯文哲3年前邀請她到台北市當副市長，讓自己有機會能夠證明自己是最適合的市長人選，這8年來政治文化的改變，整頓了前朝的各項弊案，包括雙子星、大巨蛋等，台北市的政績不容大家抹煞，重點在於，這場政治文化的改變，台北市政府是彩色的，台北市議會也有7個不同的政黨，早已經超越藍綠，將來當市長她也會秉持這樣的信念，組建聯合政府，廣納人才，讓所有有才能的人都能進入市政府。

蔣萬安回答時則回嗆，「心中一直有藍綠，才會一直糾結在顏色當中」，一直在討論棄保的才會一直講棄保，台北市民在意的是公共政策的討論，而不是讓藍綠之間的問題成為台北市長的主訴求，好政策他當然會把他做得更好，例如前市長郝龍斌任內推動社會住宅，沒有處理完的大巨蛋，未來他也會來接手，政策不分顏色，該怎麼做就怎麼做。

蔣萬安說，台北唯一要超越的，是今天超越昨天，明天超越今天，台北市民關心的不是超越藍綠，而是新任市長能不能超越現任的市長，應該要往前看，解決人口外流、8年來沒有任何一條捷運線動工、內湖交通惡化等問題。