陳時中強攻「大巨蛋爭議」　黃珊珊打藍綠、蔣萬安嘆淹沒在口水中

記者陶本和／台北報導

本次台北市長選舉唯一一次的電視政見辯論會，5日下午登場。在交叉詰問第一輪，民進黨候選人陳時中拋出台北市長柯文哲任內飽受爭議的「大巨蛋案」，認為誰應該要負比較大責任？對此，無黨籍候選人黃珊珊認為，是國民黨弊案、民進黨卡關；而國民黨候選人蔣萬安則說，重要的公共政策都淹沒在中央跟地方的口水中，不是市民之福。

在交叉詰問第一輪，陳時中直指柯文哲任內飽受爭議的大巨蛋案，「誰應該要付比較大責任？」他指出，大巨蛋是馬英九簽約、郝龍斌興建，柯文哲停工再復工，經過17年，柯文哲列為五大弊案，最後護航繼續興建；而法院判決馬英九愛將李述德圖利遠雄導致政府重大損失，大巨蛋弊案中，誰應該要付比較大責任？

對此，黃珊珊說，大巨蛋案簡單說，就是國民黨的弊案、柯文哲市府善後、民進黨卡關。一審判決可以證明，就算是馬英九也沒辦法阻止國民黨盤根錯節的不當政商關係，「如果馬英九都做不到，蔣萬安如何改變？」

黃珊珊說，馬英九時代把248億的土地讓出去給廠商BOT，她卸任前重新議約，取回應該得到的權利金，只要大巨蛋每營收1000元、可拿回6元，現在已經確實可以取回當時在馬英九時代的不平等條約。

黃珊珊表示，中間的停工是因為遠雄沒按圖施工，但因為正在興建，所以法院同意遠雄針對鏽蝕部分施工，不是自己長出來，是法院同意施工。接下來，遠雄必須完成變更設計才能復工，按照所有有的變更設計、台建中心審查、消防審查，才復工。

▼2022年台北市長選舉電視辯論會。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）



黃珊珊說，接下去要再辦最後一次變更設計，卡在中央將近1年半時間，「中央沒有說出任何不通過的理由，要選舉了突然有條件通過」，接下去，相關程序會經過在安全情況下台北市政府才會讓他營運，「不是誰的責任，國民黨弊案、柯文哲善後，中間的停工完全是為了台北市民的公共安全」。

蔣萬安回答時表示，大巨蛋是公共政策，是非常嚴肅的問題，任何公務員違法是依法究辦、毋枉毋縱，尊重司法。大巨蛋的處理，市民感受深刻，再也經不起任何政治算計，因為我們看到的，是一個說中央刁難、一個說地方護航，「這麼重要的公共政策都淹沒在中央跟地方的口水中，不是市民之福」。

蔣萬安說，面對大巨蛋，第一，公安問題，台灣大型建物非常多，不是只有大巨蛋，未來我們對大型建物的標準要一致；第二，現在台北市政府面對的是遠雄提出的18億國賠，未來我會好好地用協商談判方式取得圓滿結果；第三，營運方向，他保證一定會讓大巨蛋成為棒球、運動的大巨蛋。