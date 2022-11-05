▲鄭運鵬、張善政 。（合成照／鄭運鵬、張善政競選辦公室提供）



實習記者李密／台北報導

九合一選戰進入倒數階段，根據《ETtoday新聞雲》桃園市長最新民調，國民黨候選人張善政與民進黨候選人鄭運鵬支持度都明顯增長，鄭運鵬以33.6%輸給張善政43.6%，落後10個百分點。對此，前立委沈富雄昨（4日）分析，因桃園沒有第三強的候選人，若將兩人支持度重新計算，張善政可達50%，他斷言張善政勝選機率會高於蔣萬安。

▲張善政。（資料照／記者林敬旻攝）

沈富雄昨日晚於節目《少康戰情室》分析，因為在台北市是「三腳督」，所以絕對值支持度都在20幾至30幾。不過，桃園沒有第三個強大的候選人，民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清都已落到很低的個位數，如今是兩大對決。若把個別支持度除以4個人加起來的支持度，還原變成100的話，張善政目前開票出來的百分比剛好50。

沈富雄說，一個候選人如果開出來的票可以達到50就表示「很穩」，他認為張善政不會講話、不會選舉，什麼都不行。但因為林智堅論文案，因此選情對他很有利。之前因為不太會選所以一直壓著，現在終於動起來了，因為國民黨在桃園地方整合成功。

▼沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

