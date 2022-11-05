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空難倖存者紀念早逝女兒成立合唱團　癌父義賣回憶錄募款

▲▼劉兆輝一生高潮迭起，義賣回憶錄為一手創辦的合唱團募款。（圖／記者林名揚翻攝）

▲復興空難生還者劉兆輝一生高潮迭起，義賣回憶錄為一手創辦的合唱團募款。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

在金門行醫近20年、復興空難生還者劉兆輝，離開摯愛的金門後到美國和家人團聚，而他最放心不下的，是一手創辦的安琪莉莎合唱團，決定利用合唱團11月6日、12日演出時，義賣回憶錄《我的一生平淡無悔》，作為合唱團的營運經費，期盼親朋好友和地區愛樂人士踴躍參與，共襄盛舉。

「安琪莉莎」之名是為了紀念劉兆輝早逝的女兒劉佳琪Lisa。劉兆輝在回憶錄中說，在空難昏迷前，隱約看到女兒在機艙裡鼓勵他，在加護病房期間，他也彷彿感覺女兒帶他到歐洲演出，所以他康復返回金門後，念茲在茲的就是成立一個小而美、高品質的合唱團。

▲▼劉兆輝一生高潮迭起，義賣回憶錄為一手創辦的合唱團募款。（圖／記者林名揚翻攝）

安琪莉莎合唱團於2018年成立，四年來參加過全國合唱和客家合唱比賽，並積極參與地區各項音樂會和展演活動，如：金沙風獅爺文藝季、母親節、聖誕節和基督教會感恩禮拜的演出，並赴台灣、大陸交流演出，拓展金門在地合唱團視野，提高音樂水準。

劉兆輝去年九月罹患胰臟癌後，即著手口述回憶錄，在今年九月離開金門前完成，近日正式出版，由外勞帶到美國。劉兆輝說，很不捨離開最愛的安琪莉莎合唱團，但因為生病無法繼續照顧合唱團，希望能透過義賣回憶錄，為合唱團籌募營運基金，讓安琪莉莎不為經費憂心，專心歌唱，永續經營。

「我的一生 平淡無悔」從劉兆輝1944年呱呱墜地說起，苗栗客家村的頑童歲月，格外引人入勝；青少年時期的少男情懷，只為見到心儀女孩而使出的小花招，令人會心一笑。「意外」考上醫學院，改變他一生，尤其在花蓮門諾醫院醫習時，感受外籍醫師悲天憫人的胸懷，對他日後行醫影響深遠。

回憶錄中，劉兆輝不諱言醫師光環背後的無奈。由於妻子在美投資失敗，欠下大批債務，他必須一方面赴美照顧罹癌女兒、一方面回台行醫，維持家計，還得處演講賺取車馬費，填補愈來愈大的債務缺口。 而他之所以遇上復興航空死亡班機，也是為了到台北解決債務問題。

書中「Lisa守護日記」篇章，記錄了劉兆輝在么女罹癌後，於台美奔波過程中一段難熬的歷程，讀來令人鼻酸。除了財務壓力，他還要面對女兒飽受病痛的折磨，心如刀割，但他依然樂觀前進。創立安琪莉莎合唱團就是他對幼女永遠的懷念。

書名「平淡」，是劉兆輝的謙稱，他的一生其實可謂高潮迭起，驚濤駭浪，兩度與死神兩次擦身而過。平淡的是走過風雨，家人伴隨左右；無悔的是，沒有白白走過這一生。

安琪莉莎合唱團將於6日在文化局演藝廳參與慶祝解嚴三十週年紀念音樂會，12日同樣地點辦理年度成果音樂會。合唱團陳世聰老師表示，兩場音樂會結束後將義賣劉兆輝回憶錄「我的一生平淡無悔」，為合唱團籌募營運經費，讓安琪莉莎合唱團的歌聲傳頌各地，完成劉兆輝的心願。

▲▼劉兆輝一生高潮迭起，義賣回憶錄為一手創辦的合唱團募款。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼劉兆輝一生高潮迭起，義賣回憶錄為一手創辦的合唱團募款。（圖／記者林名揚翻攝）

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