陳時中、蔣萬安、黃珊珊辯論今登場　流程細節、備戰狀況搶先看

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝、黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

由三立新聞台、TVBS新聞台聯手舉辦台北市長選舉電視辯論會，5日下午2時至4時於台北國際會議中心（TICC）登場。這是本次北市長選舉唯一一場電視辯論，民進黨陳時中、國民黨蔣萬安與無黨籍黃珊珊三位候選人，近來均減少選舉行程，閉關苦練，希望能透過本次辯論，爭取關鍵的加分機會。

本次辯論會是由三立新聞、TVBS聯手舉行，透過電視新聞台、網路直播方式播出。據了解，黃珊珊下午將於12時50分率先抵達會場，蔣萬安於13時整抵達，而陳時中於13時10分抵達，三人抵達之後，會先簡單接受現場採訪媒體的訪問，便進入休息室準備。

根據各陣營的規劃，可各自安排30名的加油團到場，陳時中陣營將由競選總幹事、副總統陳建仁帶隊；而蔣萬安陣營則是由市政顧問、專家學者與青年代表陪同；而黃珊珊陣營則是由政界、藝文界與青年代表陪同出席。

根據官方提供的流程，三陣營已經完成協調並抽籤順序，共分為4階段，包括：申論、交叉詰問、媒體提問，以及最後結論。在申論方面，每一位候選人有8分鐘時間，而第二階段進入重頭戲「交叉詰問」，每一位候選人提問1分鐘，另外兩位候選人回答時間為2分鐘，總共進行2輪；接著，是媒體提問時間，本次由TVBS的錢怡君、三立新聞的呂惠敏代表提問，每位候選人回答時間為3分鐘；最後，則進行結論，每一位候選人有6分鐘時間。

在辯論結束之後，陳時中、蔣萬安、黃珊珊三方陣營，會分別召開記者會。

在各陣營準備狀況方面，陳時中競選幕僚表示，辯論策略主軸「政治議題為主、市政議題為輔」的大方向不變，也會正面迎戰外界近來猛打的高端價格、疫苗封存等。

陳時中幕僚表示，其實高端價格或疫苗封存等，都是老問題了，陳時中對於實際狀況為何也都掌握得很清楚，「這部分我們不擔心」。主要擔憂的是過去推出太多政策，要如何濃縮在有限的辯論會中說明，所以據了解，政策闡述上會以市民比較有感的議題，如都更、交通等為主。

黃珊珊方面，其選戰幕僚表示，黃珊珊對於辯論準備充分，已經找來各界人士密集上課3周時間，希望市民能拭目以待，也盼透過這場辯論，把主戰場從疫苗、抗中保台等口水戰，拉回到有實質意義的市政議題討論。

黃珊珊幕僚指出，黃珊珊會在辯論會上展現自信堅定的態度，並且訴求跳脫藍綠，最後一晚主要是調整說話語速、闡述政策時的抑揚頓挫等，辯論策略調整不大，政策也準備得差不多了。

在蔣萬安方面，近蔣人士表示，這一周以來，團隊盡量整理出很多題目，包含市民關心的市政議題，或是另外兩位候選人常常問的問題，甚至記者平時的堵訪議題，以「題庫」的方式讓蔣萬安不斷進行演練。

過去蔣萬安給外界的印象是講話比較溫和，平鋪直敘，語言上較缺乏渲染力，甚至對政策的熟悉度會不及無黨籍候選人黃珊珊，不過有藍營人士說，其實蔣萬安的優點就是不會硬拗，所以團隊鼓勵他以平常心來辯論，正常發揮做自己就好，觀眾也會觀察到每位候選人不同的個人特質。

由於辯論會有候選人互相訐問的設計，所以可能會觸及政治議題，包含抗中保台或是兩岸議題等，知情人士認為，其實這部份跟台北市長沒有直接關係，但其他兩位候選人很可能拿類似議題來炒作，所以蔣萬安都還是有準備，能回應就盡量回應。