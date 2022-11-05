日本「咒術迴戰展」12月登台！上百手稿、動畫投影+名場景還原

▲日本「咒術迴戰展」移展來台，將還原動畫名場景。（圖／聯合數位文創提供）



記者林育綾／綜合報導

日本人氣動漫「咒術迴戰展」去年在當地巡迴後，今年底將移師來台，12月30日起在華山1914文創園區登場，除了將日本2期展覽內容一次搬來台灣展出，上百手稿曝光，還增加更多名場景還原互動拍攝區，預計引發大批鐵粉朝聖！

《咒術迴戰》自2020年起改編動畫後，引爆全球咒術熱潮，也在各大串流平台上架，成為現象級動畫。動畫由知名製作公司「MAPPA」出品，不論是畫面設計、整體流暢感、人物作畫上，都讓整體視覺感受大幅提升。

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▲展覽將公開數百張原畫、手稿、人物場景設定稿、動畫分鏡圖等。（圖／聯合數位文創提供）

展覽以《咒術迴戰》動畫第一季4大篇章為主軸，數百件作品分區展示，透過原畫、手稿、人物場景設定稿、動畫分鏡圖等，搭配動態影像呈現，讓觀眾一窺風靡全球的作品。內部更搭設巨型劇場，播放動畫中精彩的戰鬥場面，讓粉絲們可以從聽覺與視覺的聲光震撼中，重溫動畫的熱血場景。

▲展覽將公開數百張原畫、手稿、人物場景設定稿、動畫分鏡圖等。（圖／聯合數位文創提供）



作為「咒術迴戰展」海外首站，台灣站重新打造超人氣角色五條悟、虎杖悠仁、隱藏版等身裝置藝術；而「互動拍照區」也將劇中名場景做了大規模重現布置，如第一集中監禁主角虎杖的「執行死刑房間」；台灣站也將增加其他場景名場還原，作為驚喜。展覽將於2022年12月30日～2023年4月5日於華山1914文創園區登場。

▲現場打造巨型動畫投影，營造全景體驗感。（圖／聯合數位文創提供）



另外，人氣動畫《火影忍者》邁入20週年，如今將在台北展開特展，除了還原動畫中的8大經典場景，讓火影迷重溫感動；也有聲光效果的互動體驗區，12/24至明年2/2在新光三越A11的6樓開展。逛完展覽若還沉浸在故事中，不可錯過「美食區」，點一支自來也與鳴人分食的雙棍冰棒、鼬最愛的三色糰子，感受熱血沸騰，早鳥票已開賣。

▲《火影忍者》動畫邁入20週年，如今將在台北展開特展。（圖／主辦提供）