求職慘遭囚虐！老闆、女房仲也中招　受騙原因曝光

▲女房仲誤以為可以出租帳戶賺取外快，沒想到卻落入詐騙集團陷阱，前後遭囚禁約20天。

圖文／CTWANT

新北市警方近日破獲「台版柬埔寨」，該集團以高薪工作誘騙被害人上鉤，在淡水和中壢分別囚禁26人和32人，且被害人多有正當工作，其中一人還是女房仲，她因獨自撫育就讀國小的孩子而有龐大經濟壓力，誤信廣告以為可以出租閒置銀行帳戶獲利，卻落入詐騙集團陷阱遭囚禁約20天，獲救後對警方表達最深感謝，表示「最想要回家看小孩」。

據了解，該名女房仲上月14日晚間與詐騙集團相約在汽車旅館見面，後又被轉移到中壢青峰路某民宅，其存摺、證件和手機都被收走，還遭上銬、嘴塞毛巾囚禁。

女房仲表示，詐騙集團會以監視器監控被害人行為，只要被發現交談就遭拖出去毆打電擊，且一天只能吃一到兩餐，起初還能吃便當，後面只剩下泡麵，犯嫌更疑似在餐點中下安眠藥，使被害人神智不清、無法反抗。

警方調查發現，被害人中還包括2名「老闆」，其中一人裝潢業者，另一人則是酒吧老闆，裝潢業者供稱自己為養小孩而誤信朋友，以為只要提供帳戶就能領到現金，但集團成員一見面就將其公司大小章、存簿通通拿走，手機也被沒收，遭囚禁20多天後才被救出。

該名酒吧老闆則表示，他因員工薪資周轉問題有10萬元資金缺口，在網路上看到小額融資廣告而聯繫詐騙集團成員，他與對方相約見面後便被上銬控制行動，前後遭囚禁10多天，還被歹徒指派照護陸續遭拘禁有受傷的被害人．「早知道就跟高利貸借錢，也不用被折磨的這麼慘。」

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