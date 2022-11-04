　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／台中育兒租金再加碼！有0-12歲小孩最高1萬2　1.5萬戶受惠

▲▼台中市育兒租金補貼再加碼，家中若有0-12歲小孩，每人補助4千元，最高補助1萬2千元。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中市育兒租金補貼再加碼，家中若有0-12歲小孩，每人補助4千元，最高補助1萬2千元。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

內政部編列300億經費補助全國年滿20歲以上的租屋族，台中市長盧秀燕今天宣布再加碼，家中若有0至12歲小孩且正在租屋的台中市民，1名小孩補助4千元、2人8000元、3名以上全都1萬2千元，一次性補助，即日起至11月底申請，明年1月起陸續撥款，預估有1萬5千戶家庭受惠。

▲▼台中市育兒租金補貼再加碼，家中若有0-12歲小孩，每人補助4千元，最高補助1萬2千元。（圖／台中市政府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

市長盧秀燕下午出席北屯區平德托嬰中心與北屯東峰兒童運動中心開幕記者會時表示，市府為彰顯居住正義，今年7月開徵囤房稅，專款專用照顧年輕人與弱勢民眾，除了一部分作為青年安心成家首購利息補貼，今天再加碼補貼租屋族。

盧也說，市府簡政便民，如果市民已申請今年度內政部營建署租金補貼者，不用再次提供申請資料，市府確認符合規定後，將主動寄發意願確認函，收到確認函的民眾以線上或紙本回覆申請意願，即可快速完成申請。

如果尚未申請內政部租金補貼的民眾也不用擔心，可至住宅發展工程處網站下載或臨櫃索取申請書，並於受理期間填寫申請書及備妥相關文件，親送至台中市住宅發展工程處住宅服務科，或以郵寄提出申請。

住宅處補充，今年6月，市府針對台中市囤房的民眾（多屋族），修訂「房屋稅徵收率自治條例」規定，調高多屋族的房屋稅，也就是俗稱的「囤房稅」。法案已於今年7月開始實施，相關稅收專款專用，全數投入青年及弱勢租屋補貼，加碼照顧設籍台中、在外租屋的育兒家庭。

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
台南廚師擁1000萬存款　加LINE群組投資全被騙光
資深男星錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
快訊／台中育兒租金再加碼！有0-12歲小孩最高1萬2　1.5
快訊／求職詐騙2男1女被虐死！　死因曝光
畫面曝光！警大校長跟角頭去招待所　還有傳播妹同歡
快訊／鄭家純輸了！　法院判賠90萬元
快訊／國1南下事故！5車撞一團　嚴重回堵3公里
熟女開G-Class出事了！　2車直接撞...心痛畫面曝
夏于喬、鬼鬼AV主打「現役人妻」！　性感封面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

14專家認可高端效力　王必勝：將公布會議紀錄「委員名單匿名」

北市高中開啟美國大學之門　明年起線上選修課可抵免學分

快訊／台中育兒租金再加碼！有0-12歲小孩最高1萬2　1.5萬戶受惠

ATM領千鈔「刷一排00000」 　幸運男見2字母更狂！行家嗨喊：1萬收

閨蜜玩IG吸珍珠濾鏡！　他誇讚「1句話」女友氣到要分手

活到老學到老！2022微笑樂齡嘉年華　11／12熱鬧登場

狂跳健身操！女大生「尿液變紅」就醫驚：差點終身洗腎

嚇！新自強號進站一開門「4節車廂還在月台外」　台鐵：檢討疏失

黃珊珊酸高端保住EUA「不意外」　王必勝回擊：高端戰士身體都健康

秋冬病毒流行狀況曝！採購新冠流感二合一疫苗？　羅一鈞給答案

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

14專家認可高端效力　王必勝：將公布會議紀錄「委員名單匿名」

北市高中開啟美國大學之門　明年起線上選修課可抵免學分

快訊／台中育兒租金再加碼！有0-12歲小孩最高1萬2　1.5萬戶受惠

ATM領千鈔「刷一排00000」 　幸運男見2字母更狂！行家嗨喊：1萬收

閨蜜玩IG吸珍珠濾鏡！　他誇讚「1句話」女友氣到要分手

活到老學到老！2022微笑樂齡嘉年華　11／12熱鬧登場

狂跳健身操！女大生「尿液變紅」就醫驚：差點終身洗腎

嚇！新自強號進站一開門「4節車廂還在月台外」　台鐵：檢討疏失

黃珊珊酸高端保住EUA「不意外」　王必勝回擊：高端戰士身體都健康

秋冬病毒流行狀況曝！採購新冠流感二合一疫苗？　羅一鈞給答案

「造好新台東」劉櫂豪競選文宣吸睛　5大面向造好新台東

狂威「重生」台灣大賽打頭陣準備好了！警戒兄弟3左打

負責療癒病人！「貓醫生」鑽懷裡乖巧給摸　床榻陪阿嬤復健

想改變仍原地踏步！　專家揭1心態不改：有初心也沒用

【廣編】喝得到的世界級鮮乳　林鳯營連續7年榮獲國際SQF認證

金鐘獎知名主持人被爆「雙面人」　攝影師挨告加重誹謗結局出爐

14專家認可高端效力　王必勝：將公布會議紀錄「委員名單匿名」

「日規Corolla Cross」傳暫停接單　產能不足、候車期影響小改款

歐美塞港改善　SCFI本周跌幅加高至6.98%、美西線最低運價1350美元

兄弟洋將人選開會到深夜　助總說明決擇原因

西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

生活熱門新聞

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

今越晚越冷！　重症醫警告「雙毒來了」：死亡風險增2倍

手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞

三寶違停拒配合　群警對峙喊下車

「UNIQLO、NET」料質誰最頂　一票人選它

3縣市豪大雨！　北台灣越晚越濕冷16℃

正妹實況主「脫衣擠出一杯」竄紅　36秒晃爆你的畫面

溫度今起溜滑梯！「下周這2天雨彈最猛」　放晴回暖時間曝

無照開保時捷違停　屁孩嗆警「有種就開槍」

90歲翁過世　醫師揭看護舉動惹人鼻酸

正妹「野外求生」搭避難所　彎腰巧曝流量密碼

更多熱門

相關新聞

台中市政發展協會民調！盧秀燕領先27%

台中市政發展協會民調！盧秀燕領先27%

2022台中市長選舉只剩20多天，大台中市政發展協會4日公布最新民調，東海大學教授、大台中市政發展協會執行長潘兆民表示，根據民調，如果明天是投票日，爭取連任的市長盧秀燕以46.7%領先蔡其昌的19.4%，支持度差距27.3%，有61.4%看好盧秀燕會當選，看好蔡其昌則為11.5%，看好度差距49.9%，逼近五成。

謝龍介考察台中捷運合體盧秀燕　綠營批打擦邊球

謝龍介考察台中捷運合體盧秀燕　綠營批打擦邊球

「藍營最強母雞」盧秀燕請假時間點曝　專心拚選舉

「藍營最強母雞」盧秀燕請假時間點曝　專心拚選舉

跨黨派推薦！民眾黨候選人高掛與盧秀燕合照看板

跨黨派推薦！民眾黨候選人高掛與盧秀燕合照看板

台中肉品市場轉型「豬事圓滿公園」啟用

台中肉品市場轉型「豬事圓滿公園」啟用

關鍵字：

盧秀燕育兒補貼租屋津貼

讀者迴響

熱門新聞

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

幫澎恰恰還債！林秉文涉洗錢300萬交保

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

歐陽娜娜爆同居大2歲男星！　他光上身出門倒垃圾

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

厄文正式道歉　美媒：籃網生涯已告終

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

即／中壢32人求職遭囚禁　3人遭虐死屍體扔山區

傳台積電「美員工」結訓返國！他揭內幕

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面