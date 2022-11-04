快訊／台中育兒租金再加碼！有0-12歲小孩最高1萬2　1.5萬戶受惠

▲台中市育兒租金補貼再加碼，家中若有0-12歲小孩，每人補助4千元，最高補助1萬2千元。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

內政部編列300億經費補助全國年滿20歲以上的租屋族，台中市長盧秀燕今天宣布再加碼，家中若有0至12歲小孩且正在租屋的台中市民，1名小孩補助4千元、2人8000元、3名以上全都1萬2千元，一次性補助，即日起至11月底申請，明年1月起陸續撥款，預估有1萬5千戶家庭受惠。

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市長盧秀燕下午出席北屯區平德托嬰中心與北屯東峰兒童運動中心開幕記者會時表示，市府為彰顯居住正義，今年7月開徵囤房稅，專款專用照顧年輕人與弱勢民眾，除了一部分作為青年安心成家首購利息補貼，今天再加碼補貼租屋族。

盧也說，市府簡政便民，如果市民已申請今年度內政部營建署租金補貼者，不用再次提供申請資料，市府確認符合規定後，將主動寄發意願確認函，收到確認函的民眾以線上或紙本回覆申請意願，即可快速完成申請。

如果尚未申請內政部租金補貼的民眾也不用擔心，可至住宅發展工程處網站下載或臨櫃索取申請書，並於受理期間填寫申請書及備妥相關文件，親送至台中市住宅發展工程處住宅服務科，或以郵寄提出申請。

住宅處補充，今年6月，市府針對台中市囤房的民眾（多屋族），修訂「房屋稅徵收率自治條例」規定，調高多屋族的房屋稅，也就是俗稱的「囤房稅」。法案已於今年7月開始實施，相關稅收專款專用，全數投入青年及弱勢租屋補貼，加碼照顧設籍台中、在外租屋的育兒家庭。