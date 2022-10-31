不再聞到豬屎味！台中肉品市場轉型「豬事圓滿公園」啟用

年底九合一選戰逼近，台中市長盧秀燕挑戰連任，但如今的情況與盧秀燕2018年首次參選大相徑庭，當年盧秀燕在不被看好情況下投入選戰結果大勝對手林佳龍，到現在成為綠營難纏的對手。在這四年當中，盧秀燕成功創造自己的形象，從「燕子市長」到「媽媽市長」。地方人士普遍認為，盧秀燕身段柔軟、親切，懂得妥協，還有媽媽獨有的溫暖與細膩，雖是「藍人」，卻在地方藍綠通吃，不僅連任機會高，還有可能重現4年前票數輾壓民進黨候選人的戲碼。