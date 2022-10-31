不再聞到豬屎味！台中肉品市場轉型「豬事圓滿公園」啟用

▲台中肉品市場轉型「豬事圓滿公園」啟用。（圖／記者游瓊華翻攝）
記者游瓊華／台中報導
台中市政府積極推動肉品市場轉型，變身為「豬事圓滿公園」，總面積達2公頃，今（31）日第一期工程完工啟用。市長盧秀燕表示，這是北區大喜事，肉品市場轉型活化成功，市府將「鄰避」屠宰場轉型為「鄰聚」公園，豬事圓滿公園的取名也呼應肉品市場歷史。
▲盧秀燕表示，豬事圓滿公園揭幕是北區大喜事。（圖／記者游瓊華翻攝）
盧秀燕表示，過去40年來，台中市肉品市場一天屠宰1200頭豬隻，對民生發展有貢獻，但噪音與氣味問題長期影響周邊住戶居住品質，居民盼望拆遷已久，經市府團隊努力，去年底結束肉品市場屠宰業務，將肉品市場老舊建築物拆除，並將該用地一分為三，規劃改造成「綜合商場」、「社會住宅」及「主題性公園」，展現轉型活化成果。
建設局長陳大田說，豬事圓滿公園分期、分區闢建，第一期以建置入口空間、區內步道、活動廣場、活動草坪為主，並設置「諸事順利‧圓圓滿滿」、「其樂融融」及「七福星」等主題意象設施，今年9月完工。另外，建設局已編列約4000萬元，著手啟動公園二期規劃設計，以建置主題共融遊戲場及體健樂活區為主，創造多功能樂齡遊憩空間。
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