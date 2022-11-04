14專家認可高端效力　王必勝：將公布會議紀錄「委員名單匿名」

記者嚴云岑／台北報導

食藥署昨召開審查會議，專家一致認同高端疫苗具保護效益，食藥署將整理會議紀錄後公告上網。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，專家名單將採匿名方式處理，昨天已對專家進行身份公開調查，絕大部分都持反對意見，也沒有人同意直播會議過程。

食藥署專家會議認同高端疫苗符合疫苗保護效益。指揮中心今（4）日公布4廠牌疫苗真實世界疫苗保護力。發言人莊人祥表示，在不分年齡層前提下，打3劑高端疫苗防中重症死亡效力逾9成，高於莫德納但低於BNT。

若以不分年齡層族群來看，接種三劑高端疫苗在中重症保護效力高達91.4%，高於莫德納87.4%、AZ疫苗65.9%，但低於BNT疫苗95.8%；在死亡率效力分析上，接種高端疫苗對於死亡的保護力也有90.3%，略高於莫德納90%，但低於BNT疫苗的95.6%。

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高端在7/24就繳交受試者保護效益資料，但當時被食藥署以資料不完全為由要求補件，有媒體詢問高端當時不通過的原因為何？王必勝表示，首次繳交資料在重症、死亡與高齡三項目中有所不足，因此要求補交，高端也如期在10月底前完成送件。

王必勝也回應高端受試者保護效應高效率審查原因，強調在高端繳交報告後，「很多人包括立委、媒體都希望我們不要迴避，不要拖過選舉」，因此才請同仁不眠不休整理資料，也協調委員盡快開會，「總而言之在程序完備下把工作做完，並將結果呈現給大家。」

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