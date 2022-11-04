　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

14專家認可高端效力　王必勝：將公布會議紀錄「委員名單匿名」

▲▼指揮中心11/4記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署昨召開審查會議，專家一致認同高端疫苗具保護效益，食藥署將整理會議紀錄後公告上網。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，專家名單將採匿名方式處理，昨天已對專家進行身份公開調查，絕大部分都持反對意見，也沒有人同意直播會議過程。

食藥署專家會議認同高端疫苗符合疫苗保護效益。指揮中心今（4）日公布4廠牌疫苗真實世界疫苗保護力。發言人莊人祥表示，在不分年齡層前提下，打3劑高端疫苗防中重症死亡效力逾9成，高於莫德納但低於BNT。

若以不分年齡層族群來看，接種三劑高端疫苗在中重症保護效力高達91.4%，高於莫德納87.4%、AZ疫苗65.9%，但低於BNT疫苗95.8%；在死亡率效力分析上，接種高端疫苗對於死亡的保護力也有90.3%，略高於莫德納90%，但低於BNT疫苗的95.6%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高端在7/24就繳交受試者保護效益資料，但當時被食藥署以資料不完全為由要求補件，有媒體詢問高端當時不通過的原因為何？王必勝表示，首次繳交資料在重症、死亡與高齡三項目中有所不足，因此要求補交，高端也如期在10月底前完成送件。

王必勝也回應高端受試者保護效應高效率審查原因，強調在高端繳交報告後，「很多人包括立委、媒體都希望我們不要迴避，不要拖過選舉」，因此才請同仁不眠不休整理資料，也協調委員盡快開會，「總而言之在程序完備下把工作做完，並將結果呈現給大家。」

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／彰化學校挖出神秘白骨　勘驗結果出爐！年代久遠女屍
快訊／自強號冒煙著火！「松山站月台都是燒焦味」
鄭家純花6000萬買豪宅　實際年收曝光傻眼了
快訊／35人求職被囚虐！男女慘死遭棄屍山區　相驗結果曝
快訊／北市中正橋驚見「男浮屍」！
一圖看一周降雨熱區！　下波變冷時間曝
中共女官員「多次嘿咻11男」自爆性愛史　名單含長官下屬
快訊／台中公園知名日月湖溺水　女子宣告死亡
美軍機在空中偷畫「巨大陽根」　地點接近俄基地
快訊／何淑峯、金中玉遭褫奪公權　中選會：不予登記為候選人
開箱年收6億「天后闆娘」台中105坪豪宅！　更衣室超狂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交往10年不結婚！女友「堅持不見家人」　他不解：父母待她如家人

自強號冒煙著火！200名旅客急換車　「松山站月台都是燒焦味」

多數人以為「負債才正常」！專家點破迷思：債務永不可能帶來財富

善耕365／高牆背後的一道光芒　踏進黑暗禁地的監獄社工

一圖看一周降雨熱區！下周三回暖「好天氣僅4天」　下波變冷時間曝

快訊／林右昌快篩陽！臉書發文：很抱歉我二次確診了

長榮航空打造旅展首座虛擬實境「讓民眾秒出國」　機票最多省萬元

驚見80歲阿公「全裸小三」！他崩潰調頭逃　網見「父女戀」全歪樓

14專家認可高端效力　王必勝：將公布會議紀錄「委員名單匿名」

北市高中開啟美國大學之門　明年起線上選修課可抵免學分

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

交往10年不結婚！女友「堅持不見家人」　他不解：父母待她如家人

自強號冒煙著火！200名旅客急換車　「松山站月台都是燒焦味」

多數人以為「負債才正常」！專家點破迷思：債務永不可能帶來財富

善耕365／高牆背後的一道光芒　踏進黑暗禁地的監獄社工

一圖看一周降雨熱區！下周三回暖「好天氣僅4天」　下波變冷時間曝

快訊／林右昌快篩陽！臉書發文：很抱歉我二次確診了

長榮航空打造旅展首座虛擬實境「讓民眾秒出國」　機票最多省萬元

驚見80歲阿公「全裸小三」！他崩潰調頭逃　網見「父女戀」全歪樓

14專家認可高端效力　王必勝：將公布會議紀錄「委員名單匿名」

北市高中開啟美國大學之門　明年起線上選修課可抵免學分

中信盃黑豹旗／校長開球助陣大同守住勝利　蘇建榮大讚100分

蘇貞昌強調家人未參與政府標案　張善政批：玩弄文字遊戲

交往10年不結婚！女友「堅持不見家人」　他不解：父母待她如家人

「核彈頭」岳政華開路　岳東華兄弟連線搶上壘

林心如、曾之喬全身裝滿「FENDI法棍包」比美　連購物目標都是同一顆

彰化學校挖出神秘白骨　檢方勘驗結果出爐...年代久遠女屍

自強號冒煙著火！200名旅客急換車　「松山站月台都是燒焦味」

【廣編】iRent、和運租車開放春節預約　「送好康迎金兔」提早規劃用車好過年

好友阿本現身《嗨！營業中》！　炎亞綸嚇到癱軟：好扯哦

100%保證賺！小資族曝1招「0風險存錢術」　2種人超適合

西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

生活熱門新聞

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

今越晚越冷！　重症醫警告「雙毒來了」：死亡風險增2倍

手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞

「UNIQLO、NET」料質誰最頂　一票人選它

三寶違停拒配合　群警對峙喊下車

3縣市豪大雨！　北台灣越晚越濕冷16℃

正妹實況主「脫衣擠出一杯」竄紅　36秒晃爆你的畫面

90歲翁過世　醫師揭看護舉動惹人鼻酸

溫度今起溜滑梯！「下周這2天雨彈最猛」　放晴回暖時間曝

無照開保時捷違停　屁孩嗆警「有種就開槍」

正妹「野外求生」搭避難所　彎腰巧曝流量密碼

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

幫澎恰恰還債！林秉文涉洗錢300萬交保

洪榮宏錄影爆氣　怒斥張文綺

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

歐陽娜娜爆同居大2歲男星！　他光上身出門倒垃圾

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

厄文正式道歉　美媒：籃網生涯已告終

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

即／中壢32人求職遭囚禁　3人遭虐死屍體扔山區

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面