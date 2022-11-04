高端疫苗「完成階段性任務」！王必勝：庫存約40萬劑　11／16屆效

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心公布高端保護效益評估報告，在不分年齡層前提下，打3劑高端疫苗防中重症死亡效力逾9成，「和莫德納BNT相當」。指揮官王必勝表示，高端疫苗「完成階段性任務」，將於11月16日屆效，目前庫存約40萬劑，在疫情期間提供國人良好的保護力，這也證明政府指揮中心鼓勵協助國內廠商開發新罐國產疫苗政策方向是正確的。

食藥署昨日召開專家會議，一致認可高端保護效益，指揮中心今（4）日也公布分析方法與結果。台北市長參選人黃珊珊表示，她對高端保護效益結果不意外，但高端戰士暫時出不了國與身體健康才是問題。

對此，王必勝回應，從分析數據來看，「高端戰士身體都蠻健康的」，看起來疫苗保護效益良好，而指揮中心也沒有限制人民出國，實務上受影響的只有日本若無法出示WHO認證的3劑疫苗證明，需提供72小時PCR報告，但日本政府近期應該會調整入境措施，「我想不管身體健康或出國方面都沒有這個問題」。

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高端分析方法是採回溯性世代追蹤研究設計(Retrospective cohort study)，以內政部戶政系統、疾管署預防接種系統、傅染病通報系統、指揮中心公布之本土中重症及死亡資料，以證號＋生日進行串聯，計算各疫苗接種組別確診、中重症及死亡率、並以Multiple Logistic Regression分析控制年齡性別等干擾因子下，不同疫苗組合興保護效力（確診、中重症、死亡)之勝算比(OR)，最後比照國際計算方式以(1-OR) ，並計算95%信心水準，得出真實世界疫苗保護力（VE）。

若以不分年齡層族群來看，接種三劑高端疫苗在中重症保護效力高達91.4%，高於莫德納87.4%、AZ疫苗65.9%，但低於BNT疫苗95.8%；在死亡率效力分析上，接種高端疫苗對於死亡的保護力也有90.3%，略高於莫德納90%，但低於BNT疫苗的95.6%。

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