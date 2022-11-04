接觸者下周起一律0+7　莊人祥：取消填報同住家人詳細個資

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

下周一（11月7日）起實施4大防疫鬆綁措施，其中確診者的同住家人全面改0＋7，居家隔離走入歷史，中央流行疫情指揮中心今（4）日說明，因應新制上路，11月7日起，確診者填寫「確診個案自主回報疫調系統」，同住接觸者僅需填報「人數」，不用詳細填寫個人資訊。

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▲指揮中心公布，11/7起調整接觸者及確診者管制措施取消部分社區防疫規範。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日重申11月7日起實施4項新制，第一、非重症確診者隔離、自主健康管理改為7+n天，居家照護7天解除隔離之後，只要快篩陰性就可解除自主健康管理，自主健康管理最多7天；第二、確診者的同住家人全面改0＋7，居家隔離走入歷史。

指揮中心發言人莊人祥特別說明，因為原本的居家隔離走入歷史，確診者填寫「確診個案自主回報疫調系統」，同住接觸者僅需填報2歲以上與未滿2歲的「人數」，不用填列詳細個人資訊。地方政府也會提供2歲以上密切接觸者每人4劑公費快篩於自主防疫期間使用。

第三、具有「會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離」性質之活動，如宗教活動(遶境、進香團參加成員)、團體旅遊(由旅行社承攬，參加成員彼此之間屬於不特定人士之旅遊)及健身房、八大行業等，取消參與民眾須完成COVID-19疫苗追加劑(第3劑)接種或快篩之限制。

第四、移除營業場所及公共場域體溫量測之強制性規範。

考量Omicron變異株感染症狀多屬輕微，且發燒並非常見症狀，無症狀或輕症患者常無法透過體溫量測篩檢發現；加以國內快篩試劑供應充足，疑似症狀者，可自行使用家用快篩試劑檢測，故移除營業場所及公共場域體溫量測之強制性規範，各場所(域)仍可視其營業/服務性質及需要，自行決定健康監測之方式。同時請中央各目的事業主管機關檢視目前所訂之COVID-19相關防疫指引，倘有規範於入口處應設置體溫量測，請檢視評估修正。

指揮中心強調，將持續監測國內外疫情狀況及國內防疫與醫療量能，滾動式調整防疫策略及相關配套，請民眾仍應配合落實各項防疫規範，以邁向正常生活。

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