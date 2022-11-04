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活到老學到老！2022微笑樂齡嘉年華　11／12熱鬧登場

▲新北市微笑樂齡嘉年華，小丑發氣球跳健康操。（圖／記者林敬旻攝）

▲「微笑樂齡嘉年華－樂齡人生我做主」活動，鼓勵更多的銀髮長輩活到老學到老健樂好，走出來接觸群眾。（取自網路）。（圖／記者林敬旻攝）

圖、文／彩霞教育基金會

一年一度的「微笑樂齡嘉年華－樂齡人生我做主」活動，因疫情影響停辦兩年，今年基金會將活動從室內拉到戶外舉辦，於 11 月 12 日（星期六）14:30 大安森林公園音樂台熱鬧登場，希望藉由活動的舉辦，鼓勵更多的銀髮長輩活到老學到老健樂好，走出來接觸群眾。今年活動以「樂齡人生我做主」為主題，邀請來自長照機構及社區長輩參與演出，透過樂器演奏、歌唱、舞蹈的設計編排與主題相呼應，達到台上台下緊密的互動。為了「尊老、敬老、愛老、助老」，彩霞教育基金會已連續六年舉辦阿公阿嬷圓夢舞台，除了讓大家親眼見證長輩的活力，更成功地創造了長輩健康樂活的社會參與機會。

樂齡人生我做主 老少共融齊圓夢

此次演出團體不僅有原住民小朋友、瑞智學堂及社區長輩外，也邀請了陸配的新住民團體共同參與，可說是老少同台族群融合的演出，其中有來自社區關懷據點「台北靈糧堂」一群活力四射健康長輩的音樂舞動；瑞智互助家庭長輩與家屬所組成的「精忠幸福隊」打擊樂；由陸配所組成的「新住民華韻表演藝術舞蹈團」具特色的民族舞蹈；遠自南投偏鄉布農族「希娜巴嵐國小合唱團」的小朋友和跨越兩、三個世代的「新北市永和區民權社區發展協會」童叟同台演出，藉此激起不同的火花，豐富彼此生命，讓世代共融齊圓夢，創造長輩與孩子的代間互動，長輩透過與孩子的演出，心靈可獲得撫慰，並從他們的身上得到活力，而孩子從長輩身上學習到關懷、體貼，促進不同世代間的了解與尊重。

老的有滋有味 銀髮生活不留「白」

台灣目前已進入高齡化社會，對長者的關懷與照顧是勢在必行的要事。回顧基金會歷年為長輩精心舉辦的活動來看，家人的陪伴參與的確不夠，長輩需要我們付出更多的愛心，希望藉此活動的舉辦能喚起大家的關注，讓我們一同見證長輩的活力及無限可能，讓人生每個階段都可精彩發光！

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