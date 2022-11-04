陸傳廣建「國營食堂」　官方急澄清：完全是誤會

▲安徽淮南的老年食堂。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近日流傳將廣設「國營食堂」的消息，在網路上引起大量討論，擔憂將回到「大鍋飯」的時代。對此，大陸住建部緊急出面澄清，稱這種猜測完全是誤會，不可能一下子就出現大批的「國營食堂」，沒有這種要求。

相關消息的流傳，主要來自大陸官方的兩份文件，分別為住建部，以及河北省衛健委所發出的。住建部的文件是今年10月的《關於開展完整社區建設試點工作的通知》、河北省衛健委的則是今年6月的《關於開展營養健康餐廳（食堂）建設工作的通知》。

其中，住建部的文件要求，各市（區）應選取3至5個社區開展完整社區建設試點，自2022年10月開始，為期2年，試點社區為「適應居民日常生活需求，配建便利店、菜店、食堂、郵件和快件寄遞服務設施」等便民商業服務設施。

河北省衛健委的文件則提到，「2022年各市至少要建設50家營養健康餐廳（食堂），到2025年達到每市建設不少於500家，全省不少於5000家的目標」。

對於相關傳言，大陸住建部的官員緊急出面澄清，稱文件中的「社區食堂」，是為社區居民尤其是老年人提供助殘服務的，要求「宜結合社區服務站、文化活動站等設置」。

該名官員還說，不是要在全國推一種模式，而是各地根據自身條件，採取合適的模式，「這次工作是為了讓大家探索，通過試點，發現比較好的模式，既解決老年人的吃飯問題，又有好的經營模式，就可以去其他地方推廣」。

河北省衛健委的一名工作人員也說，文件內的「建設」，不是指新建食堂和餐廳這些硬件，而是指建設合理膳食的理念。

同時，中共黨媒《人民日報》海外版旗下帳號《俠客島》也在評論中稱，「有些人捕風捉影帶節奏，誰說社區建食堂就是要回『大鍋飯』時代？學校、公司、單位都有食堂，也沒見大家過度聯想啊。」