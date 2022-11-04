陳椒華帶3小雞簽不投降承諾書　「抗共保台已是時代力量DNA」

▲時代力量簽署不投降承諾書。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量黨主席陳椒華4日偕同3位議員候選人召開時代力量「抗共．保台方案」記者會，並宣布簽署不投降承諾書，陳椒華也公布時代力量抗共保台方案，她強調不投降不只是一種承諾，更要付諸實際立法行動，時代力量核心價值是國家正常化，對抗中共入侵，捍衛台灣民主，「抗共保台早已是時代力量的DNA。」

陳椒華和台北市大安文山區市議員候選人林泓泰、桃園市平鎮區市議員候選人朱哲成、台中市大里霧峰區議員候選人鄒明諺召開「抗共保台」記者會，並提出數個方案，包括：《反滲透法》、《營業秘密法》等5項修法，對抗中共滲透；在保台方面，為了提升民主滿意度，優先實現廉能政治與居住正義，提出《貪汙治罪條例》、《房屋稅條例》等6項修法。

陳椒華引用總統蔡英文雙十文告所說：「要讓自由民主體制，成為牢不可破的全民共識。跟民主盟友緊密連結。一旦臺灣的民主自由被摧毀，將是世界民主陣營的重大的挫敗」。

對於蔡英文雙十文告，陳椒華表示，時代力量肯定這樣的主張，呼籲蔡總統以及朝野各黨跨黨派合作，盡速在立法院通過上述十一項提案，用行動捍衛台灣的民主。

陳椒華表示，2021年，中共國台辦發布一份「台獨頑固份子」名單，在我國四大政黨的黨主席中，只有時代力量黨主席列入名單。時代力量核心價值是國家正常化，對抗中共入侵，捍衛台灣民主，「過去，我們揭露中資入侵高雄港，也阻止中資滲透科學城物流。抗共保台早已是時代力量的DNA。」

陳椒華指出，當前台灣民主正面臨內外交迫的危機。2021年全球自由度報告指出，全球自由度已連續15年衰退，亞洲自由人口比例僅5%，台灣就是這少數自由國家。

而美國2022年國家戰略報告強調，中共與俄羅斯正在圍攻民主國家。其中，中共除軍事威脅外，更利用資金、選舉或宗教滲透等方式破壞台灣民主。2021年台灣民主信任調查報告更顯示，台灣民眾能接受獨裁的人有40%，高於無條件支持民主的32%；不滿意民主成效有61%，遠高於滿意民主的33%，陳椒華表示，這才是台灣民主最大的警訊。

