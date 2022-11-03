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不分區立委不好當！4政黨募款責任額比一比　這個黨每年得繳150萬

▲▼高虹安大嗆林耕仁「無勝選機率」。（圖／高虹安臉書）

▲高虹安男友捐款給民眾黨引發討論。（圖／高虹安臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安近日遭質疑助理男友兩年捐民眾黨新台幣60萬元，是「黨庫通國庫」，而台北市長柯文哲以不分區立委職務分攤金為由緩頰，讓各黨不分區立委的募款責任額議題浮上檯面。實際上，國內4個主要政黨都有不分區立委公職分攤金、募款額度的相關規定，例如國民黨不分區立委1年得繳150萬元，民眾黨規定繳120萬元，民進黨也規定得繳約100萬元。

根據立法院預算書，立委1個月薪資約19萬元左右，加上1個半月的年終，每年收入大概有256萬元可運用，目前有不分區席次的民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量4政黨都有針對不分區立委訂定職務分攤金及募款責任額的規定。

其中，每年得上繳金額最多的是國民黨立委，除了每年30萬元的募款額度外，每個月還得另外上繳10萬元，合計每年得繳150萬元。但有現任立委不諱言，每個人的狀況不一樣，有些人可能這個月繳多一點，下個月繳少一點，過去也曾發生過因催繳募款責任額鬧上媒體版面的事件。

此外，根據《台灣民眾黨財務管理辦法》規定，民眾黨不分區立委當選就職後，每年應依照規定繳納募款責任金額到民眾黨中央黨部所指定的帳戶，每年必須繳交的年度職務分擔金及募款責任額高達120萬元，還特別註記「應於每年1月1日起報繳，至12月31日前繳交完畢」的文字。

民進黨方面，因為沒有黨產，黨內支出全靠公職分攤還有募款，過去不分區立委每個月得上繳13.7萬元，不過在2016年初修正規定，將「政黨比例代表責任款」月繳金額降低到6萬元，幾乎是3分之1的薪水，若是「補繳」還得加徵5%滯納金，另外加上每年25萬元的募款額度，以及若身兼黨職還有黨職分攤金，零零總總加起來，每年需上繳100萬元左右。

另據指出，時代力量也有要求不分區立委繳交每月7萬元的責任款規定，如同決策委員也有責任額，若是沒有繳交就不能行使職權，幸好目前各立委都有按時繳交，因此還沒有出現「催款」的狀況。

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