快訊／藝人陳仙梅國道遭追撞　臉書貼文「沒耽誤通告！」

▲藝人陳仙梅開凌志進口車國1遭追撞 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

國道1號北上35公里處泰山路段，3日下午5時許，藝人陳仙梅開著黑色凌志休旅車，行經此路段時，因前方車流回堵走走停停，一名簡姓駕駛開著白色小客車，疑未保持安全距離，直接追撞陳仙梅的座車，幸好沒人受傷，警方依規定引導至泰山分隊報案，經酒測雙方無酒駕，詳細原因待警方調查，事後陳仙梅也在臉書貼文「也還好是拍完戲，不會耽誤到後面通告」。

▼藝人陳仙梅事後臉書發文報平安 。（圖／記者陳以昇翻攝）