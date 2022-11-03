奇美實業取得ISCC PLUS認證　2023年上半年推出生質ABS

▲奇美實業宣布已於10月通過國際永續性與碳驗證（ISCC) PLUS 認證，充分顯示奇美積極發展永續材料的承諾與行動力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美實業宣布已於10月通過國際永續性與碳驗證（ISCC) PLUS 認證，奇美的主要產品，包含ABS、SAN、MS (SMMA)、HBR、SSBR等，均取得此次認證，充分顯示奇美積極發展永續材料的承諾與行動力。

ISCC PLUS認證採質量平衡會計準則，確保可再生進料在生產流程中被正確計算與使用，提供了從原料到最終產品的整個供應鏈的可追溯性，為產品的永續性提供全球適用之標準。

奇美的永續材料解決方案Ecologue™，將於2023年上半年推出生質ABS產品，為高性能材料提供更前瞻性的選擇，滿足各行業對材料永續性的需求。

奇美甫於德國舉行的全球最大塑橡膠展K 2022中發表Ecologue™永續產品組合，致力透過回收、生質塑膠、製程等創新方案以提升高性能材料的永續性。其中在生質塑膠的布局，奇美已與Neste、出光興產、三菱商事合組生質塑膠供應鏈，四家公司正在為塑料生產引進新的可再生生質原料以取代化石原料，在奇美取得ISCC PLUS認證後，可確保整體供應鏈將在質量平衡的原則下，以生質原料完成Ecologue™生質ABS的生產。奇美積極偕同供應鏈，努力為溫室氣體排放減量做出貢獻。