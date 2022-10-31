援交妹與人夫滾床遭正宮怒告　「只是性交易沒交往」判免賠

▲一名性工作者遭人妻指控破壞婚姻，但法官認為她與人夫只是性交易，沒有男女感情，判她免賠。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／桃園報導

桃園翁姓女子發現老公與黃女在摩鐵過夜，認為黃女是小三，侵害她的配偶權，憤而向對方提告求償90萬。不料，黃女表示自己是性工作者，與人夫之間是性交易關係。法官認為，人夫與黃女雖因性交易而上床，但2人並無交往，判黃女免賠。

翁姓女子去年6月14日發現老公徹夜未歸，覺得事有蹊蹺，於是設法調查，結果在6月16日發現老公與一名黃姓女子上摩鐵，之後又見老公7月10日前往黃女家，認為黃女是小三，破壞她與老公的婚姻，向對方提告。

黃女向法官表示，自己是性工作者，去年6月16日受人夫之邀到摩鐵進行性交易，當天之後才知道人夫已婚，之後人夫到其住處是幫忙修電燈，兩人並無交往，也沒有侵害配偶權。證人劉女出面表示，自己認識黃女，兩人都是性工作者，也都曾與人夫有過性交易，但沒有與人夫交往。

法官認為，如非情非得已，一般人不會坦承自己是性工作者，也不可能只是為了否定跟人夫交往，承認自己是性工作者，因此認定黃女與人夫確實只是性交易關係，沒有男女之情，也沒有侵害配偶權，判黃女免賠，可上訴。