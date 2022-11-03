民進黨團批張善政「賣假藥黨」門神　曝影片：不願切割還是不敢？

▲民進黨黨團召開『切割不了的關係!張善政應向金光黨受害者道歉！』記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國經濟黨負責人周琮堂因進口並販售具療效保健品遭檢舉違反《藥事法》，而國民黨桃園市長參選人張善政為該黨榮譽總顧問，張善政回應僅是「秀才人情紙一張」，對此，民進黨團3日召開記者會質疑，張善政跟經濟黨關係說不清，更不願譴責這些非法行為，張致詞時曾說自己百分百認同經濟黨理念，究竟張是不能切割還不願切割？

對於爆料內容，張善政回應僅是禮貌合照，然而，張善政當年出席經濟黨餐敘的影片曝光，他在致詞時更表示「經濟黨的訴求，我是再贊成不過的」。對此，張善政競總發言人何元楷回應，張善政當時是表達自己認同「立足台灣，放眼世界」的理念。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰強調，經濟黨重要幹部用直銷、偽科學方式賣假藥，而張善政與致公黨、經濟黨關係也不只是在餐會巧遇，而是跟這些詐騙集團有高度互動。

黃世杰指出，張善政早於2019年1月以前行政院長身分出席經濟黨相關會議，上台致詞時更說自己百分百認同經濟黨理念，還留在現場頒黨務證書，這樣的深度參與絕不是秀才人情紙一張，而他今年3月更在經濟黨「升官了」，被聘為榮譽總顧問。

黃世杰指出，經濟黨如今被司法及行政機關調查，張善政卻不敢對這些「好朋友」的行為說一句話，也不敢替受害民眾及桃園市民發聲，這樣的態度要擔任桃園大家長，是否要用同樣的態度對待桃園市民的健康？選民真的要好好思考。

黃世杰反問，這些不法行為都是公開資訊，張善政身為科技人、前行政院長，真的毫無分辨能力判斷經濟黨所作所為嗎？當過Google高級主管，卻沒有Google一下經濟黨平時從事的活動嗎？

黃世杰指出，張善政深度參與該黨活動，讓經濟黨利用前行政院長的名號做不法行為，不管是否故意，都已經讓很多民眾身體受害，張善政對這些團體的行為應該要有明確表態。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政則表示，面對外界質疑與經濟黨的關係，張善政皆輕描淡寫回覆，或「秀才人情紙一張，如此而已」，要求人不要再問問題，他究竟是不能切割、不願切割，還是不敢切割？

黨團副書記長吳玉琴則出示該協會販賣的商品，周表示，周琮棠假借論壇研討會的名義賣藥，聲稱是日本來的保健食品，但上面的標示卻是中文，官網也是殭屍網頁、電話怎麼也打不通，地址經過調查只是東京的一間便當店。

吳玉琴表示，標示中唯一真實的是進口商「太極能量旺運小舖」，負責人就是經濟黨幹部周琮棠，周琮棠發放的DM上面很多宣稱有療效，明顯違反《藥事法》，而桃園市和台北市衛生局都已經在進行調查，張善政說與他們合照是禮貌性，但現在爆出來賣假藥卻還不生氣？