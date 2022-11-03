　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團批張善政「賣假藥黨」門神　曝影片：不願切割還是不敢？

▲▼民進黨黨團召開『切割不了的關係!張善政應向金光黨受害者道歉!』記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨黨團召開『切割不了的關係!張善政應向金光黨受害者道歉！』記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國經濟黨負責人周琮堂因進口並販售具療效保健品遭檢舉違反《藥事法》，而國民黨桃園市長參選人張善政為該黨榮譽總顧問，張善政回應僅是「秀才人情紙一張」，對此，民進黨團3日召開記者會質疑，張善政跟經濟黨關係說不清，更不願譴責這些非法行為，張致詞時曾說自己百分百認同經濟黨理念，究竟張是不能切割還不願切割？

對於爆料內容，張善政回應僅是禮貌合照，然而，張善政當年出席經濟黨餐敘的影片曝光，他在致詞時更表示「經濟黨的訴求，我是再贊成不過的」。對此，張善政競總發言人何元楷回應，張善政當時是表達自己認同「立足台灣，放眼世界」的理念。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰強調，經濟黨重要幹部用直銷、偽科學方式賣假藥，而張善政與致公黨、經濟黨關係也不只是在餐會巧遇，而是跟這些詐騙集團有高度互動。

黃世杰指出，張善政早於2019年1月以前行政院長身分出席經濟黨相關會議，上台致詞時更說自己百分百認同經濟黨理念，還留在現場頒黨務證書，這樣的深度參與絕不是秀才人情紙一張，而他今年3月更在經濟黨「升官了」，被聘為榮譽總顧問。

黃世杰指出，經濟黨如今被司法及行政機關調查，張善政卻不敢對這些「好朋友」的行為說一句話，也不敢替受害民眾及桃園市民發聲，這樣的態度要擔任桃園大家長，是否要用同樣的態度對待桃園市民的健康？選民真的要好好思考。

黃世杰反問，這些不法行為都是公開資訊，張善政身為科技人、前行政院長，真的毫無分辨能力判斷經濟黨所作所為嗎？當過Google高級主管，卻沒有Google一下經濟黨平時從事的活動嗎？

黃世杰指出，張善政深度參與該黨活動，讓經濟黨利用前行政院長的名號做不法行為，不管是否故意，都已經讓很多民眾身體受害，張善政對這些團體的行為應該要有明確表態。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政則表示，面對外界質疑與經濟黨的關係，張善政皆輕描淡寫回覆，或「秀才人情紙一張，如此而已」，要求人不要再問問題，他究竟是不能切割、不願切割，還是不敢切割？

黨團副書記長吳玉琴則出示該協會販賣的商品，周表示，周琮棠假借論壇研討會的名義賣藥，聲稱是日本來的保健食品，但上面的標示卻是中文，官網也是殭屍網頁、電話怎麼也打不通，地址經過調查只是東京的一間便當店。

吳玉琴表示，標示中唯一真實的是進口商「太極能量旺運小舖」，負責人就是經濟黨幹部周琮棠，周琮棠發放的DM上面很多宣稱有療效，明顯違反《藥事法》，而桃園市和台北市衛生局都已經在進行調查，張善政說與他們合照是禮貌性，但現在爆出來賣假藥卻還不生氣？

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／高虹安發聲了！稱男友薪酬合法　反指柯建銘助理捐錢給綠營
Netflix推出「新方案」！　廣告不能跳過　
快訊／中油大林廠爆炸事故「調查出爐」！
房貸族驚！FED再升息3碼　專家曝央行下一步
「大到不能倒6銀行」放榜！　2025年資本要求僅一家達標
梨泰院「拔蘿蔔」救出30人！　3外國人身分曝光
快訊／高雄牙醫診所縱火！姊弟戀復合不成潑汽油　2人燒傷送醫
英女警值勤跑廁所！　拍「制服18禁」自慰片被長官看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝龍介考察台中捷運合體盧秀燕　綠營批打擦邊球

高虹安發聲了！稱李男薪酬合法取得　反指柯建銘助理捐錢給民進黨

「不要消費台積電」　張善政籲政治人物別當科技產業豬隊友

嘉義市長選舉改1218投票　黃敏惠「兩點擔憂」！李俊俋：努力準備

柯文哲讚高虹安「理工女所作所為必合法」　他驚：在下好大一盤棋

老人福利大躍進！斗六長輩成立後援會挺張麗善　林聖爵：選賢與能，而非出身

北市5選區／韓國瑜急喊「鍾小平民調大幅落後」、洪婉臻找陳亭妃助選

北市辯論會周六登場！陳時中：緊張又期待　媒體預測不被看好

高虹安爭議連環爆　黃珊珊：國家機器「人格毀滅式」摧毀

「中央和地方應團結！」陳錦祥選前拔965根電桿：讓台北更好

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

忘不掉滿街屍體 梨泰院倖存者:很抱歉｜20221102 ET午間新聞

李程彬《她和她的她》兩角大不同　皓明VS.台客小劉反差超圈粉

謝龍介考察台中捷運合體盧秀燕　綠營批打擦邊球

高虹安發聲了！稱李男薪酬合法取得　反指柯建銘助理捐錢給民進黨

「不要消費台積電」　張善政籲政治人物別當科技產業豬隊友

嘉義市長選舉改1218投票　黃敏惠「兩點擔憂」！李俊俋：努力準備

柯文哲讚高虹安「理工女所作所為必合法」　他驚：在下好大一盤棋

老人福利大躍進！斗六長輩成立後援會挺張麗善　林聖爵：選賢與能，而非出身

北市5選區／韓國瑜急喊「鍾小平民調大幅落後」、洪婉臻找陳亭妃助選

北市辯論會周六登場！陳時中：緊張又期待　媒體預測不被看好

高虹安爭議連環爆　黃珊珊：國家機器「人格毀滅式」摧毀

「中央和地方應團結！」陳錦祥選前拔965根電桿：讓台北更好

理財周刊／台股落底？大約在冬季！

前「黑澀會」美眉年收9億　飛抵韓國竟遇「梨泰院慘案」！

謝龍介考察台中捷運合體盧秀燕　綠營批打擦邊球

女友泡湯消失「激戰50歲禿頭大叔」　綠光男秒分手：心涼到發寒

台驊實施庫藏股明日起跑　預計買回1萬張

監視器拍嘸貓！畫面左轉「2雙可疑小腳」貼鏡頭　下秒被牠們萌翻

7貪警收賄包庇酒店...逃10年重刑　理由竟是不知業者媒介性交易

網傳校園毒品零容忍遭封殺假訊息　刑事局無奈開記者會3度澄清

【廣編】大同3C黃金週酬賓盛典　超值好禮五重送　把大同寶寶帶回家

民眾私改外包裝...社群媒體賣化粧品　違法慘遭遭南投衛生局罰1萬元

俄情侶全裸躺鐵軌激戰　他忘情衝刺上演活春宮

政治熱門新聞

高虹安遭爆密戀已婚下屬　他曝真相

嘉義市長候選人黃紹聰猝逝　妻沉痛曝死因

拋選總統政見！重建文官體制 　柯文哲：改掉換總統換6000人問題　

高虹安遭爆詐助理費　他揪聲明「這9字」違法

李忠庭詭異金流被公布　周玉蔻看完後怒

獨／民進黨內部民調：蔣萬安30.7％、陳時中29.1％

高虹安遭控詐助理費　李忠庭凌晨發聲

新北選委會：何淑峯、金中玉喪失參選資格

即／高虹安男友發聲了！3聲明駁風波

快訊／20歲二兵「臉色發白」送醫不治　陸軍：成立專責小組協處

即／嘉義市長選舉日期出爐！中選會公告改12/18投票

李忠庭詭異金流公開！林耕仁「5問」高虹安

鄭運鵬危險了？　最新民調：51.1％桃園市民贊成「政黨輪替」

高虹安、李忠庭戀情被挖出　王浩宇喊話各界：你們要有點良心

更多熱門

相關新聞

高虹安發聲了！稱李男薪酬合法取得　反指柯建銘助理捐錢給民進黨

高虹安發聲了！稱李男薪酬合法取得　反指柯建銘助理捐錢給民進黨

民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆聘用男友李忠庭擔任立院公費助理，被質疑涉嫌佔領助理費，而網紅「四叉貓」則在監院政治獻金資料中，發現李男捐60萬政治獻金給民眾黨，符合李男任助理的薪資總額，因此有人批評是「國庫通黨庫」。對此，高虹安3日表示，李男薪酬是合法取得，怎樣運用是個人意志，若同樣標準，立委柯建銘、前立法院長蘇嘉全的辦公室主任或助理也捐款民進黨，數字也不小。

六都只有台南沒捷運

六都只有台南沒捷運

嘉義市長改1218投票！黃敏惠李俊俋回應了

嘉義市長改1218投票！黃敏惠李俊俋回應了

柯文哲讚高虹安「理工女所作所為必合法」　他驚：在下好大一盤棋

柯文哲讚高虹安「理工女所作所為必合法」　他驚：在下好大一盤棋

市議員候選人盼向上市場變身觀光夜市

市議員候選人盼向上市場變身觀光夜市

關鍵字：

張善政經濟黨2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

即／陸軍269旅20歲二兵身體不適！緊急送醫不治

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

孫生被放話「上傳網美爆料片」酷炫6字回應

LINE悄解鎖「語音訊息新功能」

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

25歲俄女命喪梨泰院！爸崩潰：沒錢運遺體回家　李英愛16萬全包了

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

騙到手不演了　貓咪養2年被掉包

捕鼠籠抓到皮包骨毛球　淚眼求情

獨／謝金燕加入《來吧！營業中》

更多

最夯影音

更多
Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面