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不只影響外貌！專家揭「抬頭紋深」　心血管疾病風險高10倍

▲▼老人,阿公,爺爺,皺紋,鬍子。（圖／達志／示意圖）

▲抬頭紋太多且太深者，需多注意心血管疾病。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨著年紀增長，不少人臉上會開始出現「歲月的痕跡」，但皺紋的多寡及深淺，也可能是身體帶給你的警訊。歐洲一份醫學研究中顯示，抬頭紋多又深的人，有較高機率罹患心血管疾病，風險高於一般人的十倍。

據《鏡報》報導，根據歐洲心臟病學會（ESC）的研究發現，一個人前額的皺紋（抬頭紋）的深淺，與他可能罹患致命心血管疾病的風險息息相關。土魯斯大學中心醫院（Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse）教授伊奎若（Yolande Esquirol）表示，「一般人平時你看不出高膽固醇或高血壓，但透過觀察顯而易見的抬頭紋，有助於及早預防心血管疾病」。

這項研究觀察了3200名成年人，受試者年齡在32至62歲之間，且為期20年，最終結果顯示，具有較深且多抬頭紋的人，罹患致命心血管疾病的風險是一般人的十倍。對此，研究教授表示，動脈粥狀硬化是心血管疾病的常見病因，隨年齡增長血脂、膽固醇等物質，會堆積在動脈管壁上形成「斑塊（plaque）」。

而專家推測，前額的血管偏細，容易導致斑塊更容易堆積，因而產生抬頭紋，「很可能是由於動脈粥狀硬化，加深了前額皺紋的緣故」，但此推測目前仍需要更多的研究來證實。

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關鍵字：

抬頭紋健康心血管疾病皺紋

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