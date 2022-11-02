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飼料漲價連鎖效應　陳吉仲：保證不缺蛋「蛋價回歸市場機制」

▲陳吉仲，麥當勞推出新品咖啡。（圖／記者楊惠琪攝）

▲陳吉仲強調會確保雞蛋供應無虞，價格回歸市場機制。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近期因台幣走貶，原物料進口成本增加，國內多家飼料廠紛紛在11月1日起宣布調漲，每公斤飼料調漲0.5元，也引發連鎖效應，蛋價恐應聲喊漲。農委會主委陳吉仲今（2日）表示，會努力協助農民，並確保雞蛋供應無虞，至於價格會尊重市場機制。

今年因缺蛋導致蛋價不斷上揚，10月4日雞蛋才調降2元，產地價從每台斤42.5元降至40.5元，批發價從每台斤52元降至50元，為蛋荒以來首次降價；但隨著11月1日起，大成、台灣卜蜂、農生、國興畜產等飼料廠陸續宣布調漲，恐引發蛋價上揚。

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陳吉仲今天下午出席台灣麥當勞咖啡新品記者會，針對媒體詢問回應，在行政院長蘇貞昌要求跨部會合作，玉米等相關營業稅減免到12月底，會持續爭取以降低玉米、黃豆價格高漲可能造成飼料價格上漲。

陳吉仲指出，今年下半年因台幣匯率貶值，導致進口產品包括穀物價格也漲，
導致飼料價格每公斤漲價5毛，後續會協助農民透過大量增加自動化、機械化，減少成本、提升競爭力等措施，雞蛋目標則是確保2300萬名消費者食用無虞，「至於價格就回歸市場機制」。

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