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國軍新式急救包開箱！這款還有美國專利　14.7萬官兵年底完訓

▲國軍新式「單兵戰傷急救包」開箱。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國軍新式「單兵戰傷急救包」開箱。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍司令部編列約5.6億元採購新式「單兵戰傷急救包」，7萬組供常備部隊使用、7.6萬組供後備部隊使用。國防部2日特地開箱急救包，內含「止血三寶」在內共9項東西，其中止血帶更是美國專利，未來預計將增加鼻咽呼吸道管潤滑劑跟抗生素藥膏，並改良內部空間。另外，國軍也透露將訓練14萬7000人學會使用急救包，現在已訓練9萬人，預計今年年底全軍訓練完成。

國防部今天攜帶新、舊式急救包到立法院外交國防委員會。舊式急救包中，僅有紗布捲，而新款中則有被稱為「三寶」的止血帶、止血紗布、加壓式彈力繃帶，以及繃帶剪刀、布膠、鼻咽呼吸道管、滅菌手套、傷票（檢傷分類卡）。國防部官員透露，未來將增加呼吸管潤滑劑跟抗生素藥膏，並改良內部空間。

國防部官員指出，新式急救包比較過各國急救包的內容物跟狀況，特別是美軍；美軍急救包裝有11項物品，而我方則為9項，最主要差別是沒有「胸封」，這是因為受限目前國內的國情跟法規限制，不宜由一般人操作，所以是交給醫護人員使用；另外紗布捲跟彈性繃帶差不多，沒有放是為了減少單兵配重負擔。

官員也指，戰場上以止血為重，因為失血是戰兵死亡主因，有效止血可減少16％的死亡率，因此自從有個人急救包後，傷兵存活率明顯提高；而美軍急救包比我方小，是因為把止血帶黏在急救包外面，我方則是放在內部，不過如果使用上不妨礙戰鬥姿勢，其實可以用，但未來仍會改良產品包裝。

對於官兵訓練使用急救包狀況，國軍表示，將訓練14萬7000人學會使用急救包，現在已訓練9萬人，預計今年年底全軍訓練完成。

另急救品來源，國軍說，只有止血帶是進口的，因為該產品是美國專利，別人做不來，其餘都是台廠原料；不過有立委對此仍有疑慮，國軍允諾會再查清楚。

▲國防部官員示範使用止血繃帶。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國防部官員示範使用加壓式彈力繃帶。（圖／記者蘇晏男攝）

至於個別急救品介紹，國防部官員說明，由於作戰官兵身穿防彈衣，因此手腳受傷比例較高，止血帶基本上就是針對肢體出血，使用上可以自救，也可以互救，單手就可以操作，且患處至少可以綁4-6小時。

而止血紗布是綁在頸部、腋下、鼠蹊等止血帶沒辦法綁的地方，顏色比一般紗布偏黃色；止血紗布塗了幾丁聚醣質（俗稱甲殼素），帶有正電荷，當塞入出血點至少3分鐘以上，能吸引紅血球（細胞膜帶負電荷），產生凝血機制。

加壓式彈力繃帶內部是止血棉，並有一塊試紙，外部則有一個月形扣環；綁住傷口後，讓吸血棉外露，先纏繞一圈後穿過月形扣環，接著反覆纏繞，最後再用一字扣扣緊。

另外鼻咽管是針對有意識的患者，其可能因血水、口水等堵住，鼻子出現雜音，他就可以此暢通呼吸道。

▼國軍新式急救包亮相。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

▲▼國防部長邱國正 國軍急救包 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陸軍新、舊急救包 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

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