妙齡女「第1次約會」後墜樓亡　生前控男網友性侵結果出爐

▲女子控告男網友涉嫌性侵後墜樓身亡。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北市日前發生1名年約20歲的女子小芬(化名)墜樓命案，家屬原以為小芬是因牽扯到詐欺案件，帳戶遭凍結而想不開，沒想到，小芬在生前曾控告1名邱姓男網友性侵她，邱男到案承認曾匯款2萬元給小芬，但小芬拒絕而未發生性關係，台北地檢署勘驗2人對話紀錄，除曾相約「第1次約會」及債務糾紛外，沒有討論過性侵相關話題，2日以罪嫌不足為由，處分不起訴邱男。

據了解，20多歲邱男是透過網路和年紀相仿的小芬認識，雙方互動一陣子後，邱男匯了2萬元給小芬，並約好5月在台北市信義區某間便利商店見面，邱男見到小芬後，開心地又摟又抱，本想著再帶小芬到別處發生性關係，但小芬臨時變卦不想再繼續，邱男憤而提告小芬詐欺。

小芬挨告後到警局報案，指控邱男涉嫌妨害性自主罪，但小芬卻在提告後2周，墜樓身亡，當時親友只知道小芬因捲入詐騙遭凍結帳戶而困擾，完全不知道背後另有隱情。邱男到案否認與小芬性交易或花年包養，他當初是因為覺得小芬很可憐，所以匯款給小芬。

由於邱男與小芬的對話紀錄中，除了邱男向小芬討債要錢外，2人也提到5月間的見面，是「第1次約會」，並沒有一般性侵案件發生後，被害人質疑或被告道歉的相關話題，檢察官因此以罪嫌不足等理由，對邱男被控性侵案處分不起訴。

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