直接拿架上商品「退貨」換錢！大膽男貪550元慘了　免囚代價出爐



▲基隆一男子拿店家商品到櫃台，謊稱要「退貨」，詐取退款550元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一有詐欺前科的林姓男子到動物醫院，拿醫院內架上販售的商品，向店家表示要「退貨」，拿到退款550元，結果被店家發現他詐騙，報警處理。基隆簡易庭審理，依犯詐欺取財罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元，並沒收犯罪所得550元，全案還可上訴。

判決指出，林男於今年5月中午到一家動物醫院裡，趁員工不注意，直接拿取貨架上的狗餐盒1箱、貓砂1包，向店內負責人謊稱「這是我嫂子上週來買的，但寵物都不想使用，要退款」等語，店家也直接退550元給他，事後店家覺得不對勁，調閱監視器，才知道受騙，立即報警處理。林男到案時坦承犯行，基隆簡易庭審理，依犯詐欺取財罪，處拘役40日，並沒收犯罪所得550元，全案還可上訴。

52歲的林男前科累累，台灣南北都有他詐欺的足跡。去年1月下午14時許也騎機車四處尋覓獨自在家的長輩，最後到不相識的黃姓男子住處，隨手拿1捲膠帶、2支電動牙刷，謊稱這是黃男兒子向他購買價值6800元的商品，還沒付錢，讓黃男信以為真，給他身上的現金3千元，隨後發覺受騙，也報警處理，法院依詐欺取財罪，處林男拘役20日，可易科罰金2萬元。