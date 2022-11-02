亂掰謝長廷養子耍特權！條子鴿發139字道歉函　張維洲撤告落幕

▲酈俊睿今年7月被起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉人豪／台北報導



本名酈俊睿的退休警察「條子鴿」，臉書PO文指自己開謝長廷養子謝維洲（現名張維洲）紅單而遭記申誡，事後被發現全是「亂掰」，張維洲更是直接提告，今年7月台北地檢署偵結，依加重誹謗罪起訴酈。酈於今年10月12日透過臉書PO出139字道歉函，張維洲於21日撤回告訴。台北地方法院判決公訴不受理。

酈俊睿2021年9月4日於臉書粉專「條子鴿」發文寫道，曾在台北市攔查到一名年輕男子，請對方出示證件，卻遭大吼，「莫名其妙，你到底知不知道我爸是誰」，過沒多久他接到副分局長直接來電，劈頭就問「你剛才是不是攔下一部賓士？開他闖紅燈罰單？你不知道他爸是行政院長啊？你還開他罰單」，隔天中午他就收到二支申誡，理由是態度不佳，「而我，則還在一旁懷念那二支申誡，不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」

文章公開之後引發社會議論，外界認為，貼文影射的人物就是謝長廷的養子張維洲。對此，謝長廷駁斥這些發文都是假訊息，張維洲更是直接提告；酈俊睿2020年1月5日在3名律師的陪同下，以被告身分前往北檢庭訊，結束後以「偵查不公開」為由，拒絕對媒體作任何說明。而台北地檢署經調查後認為，整個開罰處分過程都不是事實，今年7月7日依加重誹謗罪嫌起訴酈俊睿。

酈俊睿12日透過臉書PO出一封139字的道歉函，內容提到，對於誣指張維洲闖紅燈遭攔停後，仗著父親是行政院長，向台北市政府警察局施壓的文章，造成張名譽嚴重毁損，他深感歉意，在此鄭重道歉。

酈俊睿道歉後，張維洲於10月21日撤回告訴，台北地方法院依刑事訴訟法規定，判決公訴不受理。