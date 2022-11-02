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統派小黨遭爆賣假藥！聘張善政當總顧問　合照淪銷售包裝

張善政（右）接受經濟黨主席張采明（右）頒發榮譽總顧問聘書。（讀者提供）

▲張善政（右）接受經濟黨主席張采明（右）頒發榮譽總顧問聘書。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

進口並販售具有療效保健品的親中小黨經濟黨負責人周琮棠，遭檢舉違反藥事法，經濟黨如何透過政商人脈宣傳，並舉辦私賣會牟利的手法也遭到衛生單位調查，周琮棠也毫不避諱在網路社群高調秀出自己的黨政關係，其中，代表國民黨參選桃園市長的前行政院長張善政，不只擔任經濟黨榮譽總顧問，還多次大方與經濟黨高層同框合影，照片更被夾雜在推銷產品的訊息當中，儼然成了經濟黨的門神。

張善政出席經濟黨黨員大會。（讀者提供）

▲張善政出席經濟黨黨員大會。

本刊就經濟黨負責人遭檢舉違法販售保健品的爭議向張善政陣營查詢，張善政陣營向本刊表示，勿枉勿縱，不是同框就要概括承受，否則民進黨要如何解釋與林秉樞合影的人是什麼關係，呼籲一切回到相關法規辦理，也讓選舉回歸政策討論。

本刊調查，張善政曾在2019年1月22日獲邀出席經濟黨第2屆第1次中央委員會議，當時無黨籍的他，與經濟黨主席張采明共同授證，並擔任榮譽總顧問，消息傳開一度在政壇引發熱議，還被解讀成張在為2020年總統大選提前暖身。

本刊取得的經濟黨活動相關照片，經濟黨召開黨員大會時，也曾經與統派組織洪門合辦過晚會，並邀請張善政與會，不少泛藍陣營黨政軍及社團人士都親自到場，不難看出周琮棠在經濟黨與主席張采明都屬要角，找上張善政為該團體加持的手法，也與中國致公黨的發展模式如出一轍。

爆料人士指出，經濟黨透過私售會賣保健品賺錢，也都是利用政黨促進統一為包裝，頻繁出入兩岸各種場合，並開設協會販賣保健食品，透過政治活動廣收會員，再推出商品牟利。

周琮棠創立的「中華民國養生休閒保健協會」涉嫌違反《藥事法》外，他過去也擔任過國民黨立委朱鳳芝助理；另還掛名「世界聯合國家論壇報社」負責人，登記地址在桃園中壢，但經查卻是一棟透天民宅，至今仍找不到該報社的公開發行物，被質疑是利用媒體身分申請記者證，藉此與民代接觸。

張善政與「中華民國養生休閒保健協會」負責人周琮棠（左）合影。（讀者提供）

▲張善政與「中華民國養生休閒保健協會」負責人周琮棠（左）合影。

曾與周琮棠一同舉辦論壇的人士向本刊表示，周宣稱指導單位是聯合國NGO及世界衛生組織NGO，但具體是什麼團體卻語焉不詳，另主辦單位還有世界衛生組織溫泉暨保健委員會、聯合國華人友好協會、世衛聯合國論壇報、中華經灣報、中華民國橘園文化公益推動協會等。但據了解，這些組織與醫學、養生或玄學毫無關聯，該人士懷疑，周恐怕是透過國際組織的包裝，來達成販賣有疑慮保健食品的目標。

對於遭控涉嫌違反《藥事法》，本刊致電詢問周琮棠回應，他表示，自己根本沒有販賣藥物，一切起因是來自他3年前肝臟出問題，經日本朋友推薦他保健食品，吃了之後身體的確改善，台灣的朋友有需要才跟他買。他也強調，自己這些年來都是在「做公益」，論壇及課程都是免費，還提供與會民眾便當，如今卻被檢舉，「那虧錢還要辦什麼公益？為什麼不把公益的錢去中國大陸？日本企業也表示我是優良企業！」

至於日本進口商地址為何變成停車場，他憤怒本刊記者說道：「對我來講，現在誰有時間飛到日本去查地址真的假的？」他朋友在日本有公司、在台灣也有房產，怎麼可能會是詐騙，「年底我公司不做了！我就要移民了！我受夠了台灣人民的奸詐！」

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