　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AV女神「瀧澤蘿拉」在台灣！合體爆乳候選人　鳳梨凍未條了

Oo

這次我特別叫蘿拉不要穿有溝的衣服，避免￼被壓倒性的勝利。各位嘉義市東區的朋友，11/26市議員請支持「顏色不分藍綠支持￼￼￼性專區顏色田慎節」，感謝賜票。

Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司發佈於 2022年11月1日 星期二

記者黃翊婷／綜合報導

出道時獲封「神級混血美少女」的前AV女優瀧澤蘿拉（水咲蘿拉），昨日（1日）與嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」合拍影片。網紅「小商人」透露，蘿拉的經紀約目前簽在他們公司旗下，未來有可能在台灣公開商演。

AV女神瀧澤蘿拉現身嘉義。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲瀧澤蘿拉現身嘉義。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司，下同。）

小商人1日晚間在臉書公開一段影片，找來前AV女優瀧澤蘿拉與嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」合拍影片。影片中，瀧澤蘿拉先是以日文向大家問好，接著表示希望大眾支持Kevin（小商人）的好朋友Molly，最後甚至用中文說出「我愛嘉義，加油」，並與「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」一起比出愛心。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」也在影片中喊話，期望民眾11月26日能回「嘉」投票。小商人提到，蘿拉的經紀約目前簽在他們公司旗下，有任何商演與代言工作機會都可以聯繫他。

影片公開之後掀起粉絲熱議，大家紛紛留言表示，「太強了啦」、「太狠了，居然請到蘿拉站台」、「家裡有空房，我不介意」。就連網紅鳳梨（吳泓逸）也開玩笑道，「哥，我新家剛好多一間房間，不嫌棄可以安排她來寒舍住個兩晚。」

AV女神瀧澤蘿拉現身嘉義。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲鳳梨也在小商人的臉書文章底下留言。

瀧澤蘿拉現年30歲，是俄日混血兒，身高172公分，擁有D罩杯好身材，在成為AV女優之前，就因為甜美的長相在YouTube上走紅，後來進入AV界，還被封為「重磅武器」、「日本最強AV女」，但她已經在2014年引退，轉往中國發展，也曾來台舉辦握手簽名會，這次驚喜現身嘉義，讓許多粉絲相當期待未來她是否會在台灣進行公開商演。

▼瀧澤蘿拉引退後轉往中國發展。（圖／翻攝自微博）

AV女神瀧澤蘿拉現身嘉義。（圖／翻攝自微博）

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
黃湘怡離婚「金色小麥」小開！　玩交友APP熱戀洋男
台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米
原能會爆「集體舞弊」　31高官完整名單曝光！
4縣市大雨！這處再防劇烈降雨　下波「全台濕冷變天」探16℃
聯航空少台北違規過馬路遭撞慘死　保時捷酒駕男身分曝光
快訊／飄髮哥奈許下台！　籃網開季戰績不佳撤換總教練

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北市長最新民調翻轉！這個人能活關鍵在她　1現象帶動選票

AV女神「瀧澤蘿拉」在台灣！合體爆乳候選人　鳳梨凍未條了

柯文哲：藍白合是死路　國民黨現況就「百足之蟲、死而不僵」

「院長最後一次備詢嗎？」　蘇貞昌：很多問這題的立委都不在了

四叉貓抓宣傳車違停！徐巧芯秒要求廠商改善　4張照回問戰翻

蔣萬安變身「運將」邊開車邊聽民意　以「青年創業」拋新政策

民進黨中國部：兩岸執政黨應有溝通管道　曝8字交流4前提

這個字你會唸嗎？　他推「快樂黃魚」貼圖教馬祖閩東話

故宮3文物破損「立委出手了」！教育文化委員會將實地考察

熱褲妹開戰甜美前主播！高雄藍營議員候選人尬競選歌MV

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

國1汐止交流道走山！告示牌沖毀、車道遭掩埋　車流嚴重回堵

台北市長最新民調翻轉！這個人能活關鍵在她　1現象帶動選票

AV女神「瀧澤蘿拉」在台灣！合體爆乳候選人　鳳梨凍未條了

柯文哲：藍白合是死路　國民黨現況就「百足之蟲、死而不僵」

「院長最後一次備詢嗎？」　蘇貞昌：很多問這題的立委都不在了

四叉貓抓宣傳車違停！徐巧芯秒要求廠商改善　4張照回問戰翻

蔣萬安變身「運將」邊開車邊聽民意　以「青年創業」拋新政策

民進黨中國部：兩岸執政黨應有溝通管道　曝8字交流4前提

這個字你會唸嗎？　他推「快樂黃魚」貼圖教馬祖閩東話

故宮3文物破損「立委出手了」！教育文化委員會將實地考察

熱褲妹開戰甜美前主播！高雄藍營議員候選人尬競選歌MV

當醫師4大優點　蒼藍鴿揭這情況「不想承認是醫生」

周天成直落二擊敗世錦賽銅牌趙俊鵬　晉級海洛公開賽16強

Lulu《婚禮歌手》悄收攤近1個月「起死回生」！　不停播主因曝光

盧廣仲雨中騎車「2比基尼妹緊貼後座」！　後照鏡拍到斷裂

直擊安心亞「喝醉現身飯店門口」！路都沒法走…癱靠人肩膀全被拍

黃湘怡「早分居」斷了11年豪門婚！　前夫悲發聲：最愛都不在身邊

推特藍勾勾要收費了！　馬斯克推首波大變動：每月付257元

黃湘怡爆「2年前早離婚」！類官宣恢單露餡　與尪分道揚鑣各尋新歡

台南防風林狗啃屍案起底！藥頭殺藥腳　3年前1事埋殺機

同志婚姻也有婆媳問題　女友家人罵她「妖女」全缺席

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

政治熱門新聞

四叉貓抓宣傳車違停！徐巧芯4張照回問戰翻

快訊／大陸貓熊2專家抵台！　直奔動物園探視團團、圓圓

蘇貞昌：很多問這題的立委都不在了

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

周玉蔻控「高虹安欺騙郭台銘」　戀情遭反對曾答應要分手

韓家軍女神爆哭畫面曝　3歲女兒「童言」超心酸　

護女兒　蘇貞昌怒嗆賴士葆：要我大聲不會輸你

快訊／預言陳時中衝破46.5％就當選　蔡英文：想當國際局長

柯文哲：藍白合是死路　國民黨就「百足之蟲、死而不僵」

台北市長最新民調翻轉　這個人能活關鍵在她

蔣萬安變身「運將」邊開車邊聽民意　以「青年創業」拋新政策

快訊／蔣萬安遭爆擋救護車　陳時中：擋到就讓開

民進黨中國部：兩岸執政黨應有溝通管道　曝8字交流4前提

陳時中最新民調逆轉黃珊珊！　蔣萬安37％持續領先

更多熱門

相關新聞

柯文哲：藍白合是死路　國民黨就「百足之蟲、死而不僵」

柯文哲：藍白合是死路　國民黨就「百足之蟲、死而不僵」

談及縣市長選情，民眾黨主席柯文哲接受本刊專訪時，特別肯定黨籍新竹市長候選人高虹安，指她打出氣勢，吸納藍營支持者轉向，但對於2024大選的藍白競合，柯卻直言，中央級大選來看，「藍加白還是小於綠，所以藍白合是死路！」

蘇貞昌：很多問這題的立委都不在了

蘇貞昌：很多問這題的立委都不在了

鄭寶清批敬老金縮水　提出敬老金每年1萬

鄭寶清批敬老金縮水　提出敬老金每年1萬

蔣萬安變身「運將」邊開車邊聽民意　以「青年創業」拋新政策

蔣萬安變身「運將」邊開車邊聽民意　以「青年創業」拋新政策

快訊／預言陳時中衝破46.5％就當選　蔡英文：想當國際局長

快訊／預言陳時中衝破46.5％就當選　蔡英文：想當國際局長

關鍵字：

瀧澤蘿拉2022九合一大選2022嘉義市

讀者迴響

熱門新聞

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

美饒舌歌手Takeoff遭槍擊身亡

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

鄰陽台插剪刀正對自己家　網曝1招：換他毛毛的

11月1日驚現「10個1」　錯過再等111年

台北1地區不像在台灣！居民神自信驚呆他

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面