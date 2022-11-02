AV女神「瀧澤蘿拉」在台灣！合體爆乳候選人　鳳梨凍未條了

Oo 這次我特別叫蘿拉不要穿有溝的衣服，避免￼被壓倒性的勝利。各位嘉義市東區的朋友，11/26市議員請支持「顏色不分藍綠支持￼￼￼性專區顏色田慎節」，感謝賜票。 由 Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司發佈於 2022年11月1日 星期二

記者黃翊婷／綜合報導

出道時獲封「神級混血美少女」的前AV女優瀧澤蘿拉（水咲蘿拉），昨日（1日）與嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」合拍影片。網紅「小商人」透露，蘿拉的經紀約目前簽在他們公司旗下，未來有可能在台灣公開商演。

▲瀧澤蘿拉現身嘉義。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司，下同。）

小商人1日晚間在臉書公開一段影片，找來前AV女優瀧澤蘿拉與嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」合拍影片。影片中，瀧澤蘿拉先是以日文向大家問好，接著表示希望大眾支持Kevin（小商人）的好朋友Molly，最後甚至用中文說出「我愛嘉義，加油」，並與「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」一起比出愛心。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」也在影片中喊話，期望民眾11月26日能回「嘉」投票。小商人提到，蘿拉的經紀約目前簽在他們公司旗下，有任何商演與代言工作機會都可以聯繫他。

影片公開之後掀起粉絲熱議，大家紛紛留言表示，「太強了啦」、「太狠了，居然請到蘿拉站台」、「家裡有空房，我不介意」。就連網紅鳳梨（吳泓逸）也開玩笑道，「哥，我新家剛好多一間房間，不嫌棄可以安排她來寒舍住個兩晚。」

▲鳳梨也在小商人的臉書文章底下留言。

瀧澤蘿拉現年30歲，是俄日混血兒，身高172公分，擁有D罩杯好身材，在成為AV女優之前，就因為甜美的長相在YouTube上走紅，後來進入AV界，還被封為「重磅武器」、「日本最強AV女」，但她已經在2014年引退，轉往中國發展，也曾來台舉辦握手簽名會，這次驚喜現身嘉義，讓許多粉絲相當期待未來她是否會在台灣進行公開商演。

▼瀧澤蘿拉引退後轉往中國發展。（圖／翻攝自微博）