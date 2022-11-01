木瓜農無毒防治害蟲有解　國內首件「微生物殺蟎劑」研發成功

▲農委會藥毒所成功研發國內首支微生物殺蟎劑。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

讓木瓜農民最頭痛的葉蟎危害，現在有無毒的殺蟎劑可解了！農委會藥物毒物試驗所歷時18年研發，今天（1日）發表國內首件無毒的微生物殺蟎劑「發光光桿菌」，可減少農民使用化學農藥防治害蟲，目前已技轉給興農公司，若順利取得農藥許可證，國內生物農藥發展將推向新的里程碑。

農委會藥毒所所長張瑞璋表示，神澤氏葉蟎（俗稱紅蜘蛛）與二點葉蟎（俗稱白蜘蛛），危害作物種類繁多，造成蔬菜、果樹、花卉及雜作受害嚴重，且世代短、繁殖迅速，環境適應力強，對化學農藥極易產生抗藥性，一直是讓木瓜園農友最為頭痛的害螨，藥毒所因而長年投入研究。

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藥毒所研究員謝奉家指出，目前市面上有19種化學藥劑可用來防治木瓜葉蟎，但農民常抱怨藥劑效果不佳，主要因素就是抗藥性，擔心越灑越多，營養食用安全，而比較天然的防治資材，像是窄域油、礦物油、柑橘精油、石灰硫磺、天敵生物如植綏蟎（捕植蟎）等，效果不如預期。

謝奉家說，藥毒所研發團隊可說是「18年磨一劍」，花了18年的時間，克服許多技術瓶頸，才成功開發「以菌治蟲」的微生物殺蟎劑「發光光桿菌」，除了木瓜外，未來也可應用在草莓等作物的葉蟎防治上，可望年底前取得農藥許可證，因國際上微生物農藥也不多見，未來也將行銷國外，堪稱是農藥界的台灣之光。