11歲變90cm「折疊人」！他臉貼膝蓋30年　經5次碎骨手術被掰開

▲男子身體180度折疊貼地生活30餘年。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

強直性脊柱炎，俗稱「不死的癌症」。今年46歲的重慶人張建強已飽受折磨30多年。11歲時，還在上國小的他突然腿疼背疼，之後背一點點彎下去，直到腹部和大腿完全貼緊，頭朝下，下巴貼在膝蓋上，屁股朝天。此後，他的身體180度折疊，身高僅有90公分，眼睛只能看到腳尖的一塊地方，從此開始了上下顛倒的煎熬生活。

據《極目新聞》報導，張建強小時候與普通人並無任何區別，變故發生在11歲那年。今年已76歲的養父仍清楚地記得當時的情況，「那時候他還在上國小，放學回家後，突然說自己腿疼。」

之後，養父便連忙帶著孩子去醫院檢查，但並未檢查出個明確結果。回家後，張建強背部也開始疼。養父帶著兒子去了重慶多家醫院，但得到的檢查結果卻不盡相同，「當時交通很不方便，醫療條件也比不上現在。」養父回憶道，後來他帶著張建強四處求醫問藥，可孩子絲毫沒有好轉，反而腰一天天彎了下去，最後也因病輟學。

隨著病情加重，張建強整個身體180度折疊，腹部緊貼著大腿，頭朝下，下巴貼在膝蓋上，屁股朝天，他成了一個村里人盡皆知的「駝子」，站立時身高只有90公分左右。除了腰部彎折外，張建強的兩個膝蓋也向內合併，右手也無法正常活動。他走路只能踮起腳尖，挪動小腿前行。

▲張建強11歲變折疊人。（圖／翻攝自極目新聞）

折疊的身體讓張建強無法正常生活，穿衣洗澡需要家人幫忙，吃飯也無法與家人同桌，更看不到桌子上的菜。張建強說，他這些年幾乎沒有睡過安穩覺，右側躺著睡覺要不了多久，肩膀就會受不了，只能用左手拉著床沿起來坐一會，再接著躺下睡覺，「一晚上要起來三四次。」

張建強說，他的身體完全折疊期間，他站立時能看到的就只有腳尖前的一小塊地方。用養父的話來說就是，「他站起來只能看到自己身體的影子範圍，睡覺就像貓一樣，蜷縮在床上。」

「30多年來，他基本都只能穿拖鞋，冬天冷了就穿個棉拖鞋，腳後跟也不能著地」，養父說，兒子數十年來，無論寒暑，褲子只能穿一條，衣服只能穿開衫，因為他的腹部和大腿之間的縫隙只能容納下一套衣服。

▲現在，他終於抬頭挺胸。（圖／翻攝自極目新聞）

2011年，張建強的命運迎來轉機，他第一次清楚地知道了自己得的是什麼病-強直性脊柱炎。後來，成都市的骨科專家梁益建到重慶上門為他診治。當時經過估算，治療費用大約為40萬元（人民幣，下同），這對以務農為生的張建強一家無疑是個天文數字。

直到2021年，張建強獲得各方好心人的捐助善款。梁益建把他接到成都市第三人民醫院，在進行了五次碎骨大手術，十餘次小手術後。張建強的「折疊人生」打開了，他的身高也從90公分到了「長」到了149公分。

10月29日，張建強完成最後一次手術，獨自站立走出病房。這是他30多年來，第一次可以同家人同桌坐著吃飯，可以穿上拖鞋以外的鞋子。